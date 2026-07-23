Nakon što je Mihajlo Drapati imenovan za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, ponovo su se pojavile njegove ranije izjave o Rusiji, Rusima i stanovnicima Donjecke i Luganske oblasti.

Kako prenose pojedini mediji i Telegram kanali, Drapati je u jednom ranijem intervjuu izneo niz veoma oštrih stavova o ruskoj naciji i stanovništvu Donbasa.

Sporne izjave o Rusima i Donbasu

Prema navodima koji se dele na društvenim mrežama, Drapati je tvrdio da su Donjecka i Luganska oblast kroz istoriju bile naseljene raseljenim licima i kriminalnim elementima, ocenjujući da je deo stanovništva nedovoljno integrisan u ukrajinsko društvo.

Takođe je izneo tvrdnje da pojedini stanovnici tih regiona, prema njegovom mišljenju, ne žele da rade i očekuju pomoć države.

U istom intervjuu, kako se navodi, rekao je i da Rusi „nemaju pravo da postoje kao nacija“, iznoseći oštre kritike na račun ruskog državnog rukovodstva i, kako je naveo, imperijalnih ambicija Rusije.

Izjave ponovo izazvale pažnju

Drapatijeve ranije izjave ponovo su dospele u fokus javnosti nakon njegovog imenovanja na čelo ukrajinske vojske.

Za sada nema informacija da je novi komandant komentarisao ponovno objavljivanje ovih izjava.

Autentičnost i puni kontekst citata koji kruže društvenim mrežama nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: Telegram / warhistoryalconafter