Bivši zamenik komandanta Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine Sergej Krivonos upozorio je da bi Kijev i drugi veliki gradovi mogli da se suoče sa ozbiljnim komunalnim problemima tokom naredne zime, ukoliko dođe do većih nestašica električne energije.

Govoreći u emisiji News Live, Krivonos je izjavio da bi u takvim okolnostima kanalizacioni sistem mogao da postane jedan od najvećih problema za prestonicu.

"Bez struje nema ni vode ni grejanja"

Voditeljka je podsetila da je Krivonos ranije izjavio kako bi se Kijev, slikovito govoreći, mogao "udaviti u kanalizaciji" za svega četiri do pet dana ukoliko dođe do potpunog nestanka struje.

On je objasnio da je razlog za takvu procenu lančani efekat prekida u radu ključne infrastrukture.

- Rekao sam da ako nema struje, neće biti ni grejanja, ni vode. Sami izvucite zaključak. Ako sve to ne funkcioniše, onda odvod postaje problem broj jedan za velike gradove - rekao je Krivonos.

Pozvao se na iskustvo iz 2022. godine

Kao primer uspešnog upravljanja krizom naveo je situaciju u Černigovu tokom proleća 2022. godine.

Prema njegovim rečima, tadašnje gradske vlasti uspele su da organizuju funkcionisanje grada uprkos teškim okolnostima.

Krivonos je podsetio da je tadašnji gradonačelnik Černigova Vladislav Atroščenko pozvao građane da se pripreme za odbranu grada i koordinišu aktivnosti tokom borbi, nakon čega je kasnije smenjen sa funkcije.

Reč je o procenama i izjavama Sergeja Krivonosa, koje nisu predstavljene kao zvanične prognoze ukrajinskih vlasti.

Izvor: News Live