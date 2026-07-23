Korpus garde islamske revolucije (IRGC) uputio je oštro upozorenje Velikoj Britaniji, optužujući London za, kako tvrdi, aktivno učešće u američkim i izraelskim napadima na Iran.

U saopštenju IRGC-a navodi se da britanske vlasti ne bi trebalo da se dodatno uključuju u sukob.

"Upozoravamo britansku monarhiju da dodatno ne opterećuje svoju istoriju", poručio je IRGC.

Tvrde da su baze legitimne mete

IRGC tvrdi da su američke snage, nakon iscrpljivanja zaliha krstarećih raketa na brodovima u Indijskom okeanu, počele da koriste bombardere B-1 koji poleću iz britanske vazduhoplovne baze RAF Ferford.

Na osnovu toga, iranska Revolucionarna garda ponovila je stav da će, prema njihovim tvrdnjama, svaka baza koja se koristi za napade na Iran biti smatrana legitimnom metom.

Ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Tenzije nastavljaju da rastu

Saopštenje dolazi u trenutku novih tenzija između Teherana i Londona, nakon što je Velika Britanija označila IRGC kao pretnju nacionalnoj bezbednosti prema novom zakonu.

Iran je taj potez ocenio kao neprijateljski i najavio odgovor.

Istovremeno, IRGC tvrdi da je izvela novu fazu operacije "Nasr 2", tokom koje su, prema njihovim navodima, gađani američki vojni ciljevi u Kuvajtu.

Te tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene.

Na kraju saopštenja IRGC je poručio da, prema njihovom stavu, nema uslova za prekid vatre i da će, kako navode, njihove vojne operacije biti nastavljene.

Izvor: PressTV