Najvažnije

U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke protivraketne odbrane.

Ruske snage nastavile su napade širom Ukrajine. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Istovremeno, Kijev je izveo napade dronovima na ciljeve u Rusiji. Prema navodima ruskih vlasti, više od 350 ukrajinskih bespilotnih letelica bilo je usmereno ka Moskovskoj oblasti, gde su tri osobe poginule, a tri su povređene.

U Parizu je održan sastanak "Koalicije voljnih", na kojem su predstavnici više od 25 zemalja razgovarali o daljoj podršci Ukrajini i jačanju evropske bezbednosti.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Ukrajina dobiti 16 borbenih aviona "rafal" i mogućnost proizvodnje dela francuskog naoružanja, uključujući rakete "skalp".

Uživo

Rusija napala Sumi, ima ranjenih

Ruske trupe su napale Sume, prema preliminarnim podacima, koristeći kasetnu municiju, objavio je šef OVA Oleg Grigorov.

Rekao je i da je sedmoro ljudi ranjeno, a da su pogođeni stambeni objekti na obodu grada.

Tramp otkrio da li će odobriti sankcije Moskvi koje je predložio Grejam

Verovatnoća da će zakon o sankcijama protiv Rusije, koji je inicirao senator Lindsi Grejam, biti usvojen i potpisan je "prilično velika", potvrdio je američki predsednik Donald Tramp u razgovoru s iračkim premijerom Alijem Al-Zaidijem.

Kada su novinari pitali Trampa da li će potpisati zakon o novim sankcijama protiv Rusije u roku od nedelju ili dve, američki predsednik je odgovorio da Grejam "zaista želi to".

"Znam da je Lindzi to zaista želeo. Mislim da bi oni [zakonodavci] mogli da dodaju Iran u zakon. To bi bilo veoma važno ako bi to zaista uradili. Mogli bi da dodaju i Hezbolah. Dakle, ako poslujete sa Hezbolahom, to bi takođe potpadalo pod zakon", rekao je Tramp.

Napomenuo je da se ovo trenutno razmatra. Takođe je rekao da je "to u čast Lindsi", jer je to bila njegova inicijativa.

"On je ovo želeo više od svega. Znate koliko mu je to bilo važno. Postoji velika šansa da će zakon biti usvojen", dodao je američki predsednik.

Zelenski: Ukrajina će prva dobiti ojačane sisteme SAMP/T NG

Predsednik Volodimir Zelenski je, nakon pregovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, obavestio da će Ukrajina biti prva koja će dobiti nove ojačane francusko-italijanske protivbalističkih raketnih sistema SAMP/T NG.

"Ukrajina će prva dobiti nove ojačane francusko-italijanske sisteme SAMP/T NG. To su efikasni antibalistički sistemi. Francuska će takođe ove godine obezbediti dva kompleksa SAMP/T kako bi ojačala našu odbranu. Istovremeno, Francuska i Italija će ubrzati isporuku raketa Aster 30 do oktobra ove godine", objavio je Zelenski na Telegramu.

Rusi napali još jedan brod u Odeskoj oblasti, dvoje mrtvih

U ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, pogođen je brod koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva, poginule su dve osobe, izvestio je načelnik regionalne vojne uprave, Oleg Kiper.

Naveo je da je bespilotna letelica je pogodila civilni brod koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva, oštetivši nadgradnju broda. Na brodu je izbio požar.

Lavrov: Nije piraterija, već terorizam Kijeva u Azovskom moru

Ministar spoljnih poslova Rusije Segej Lavrov izjavio je da se "ukrajinski režim u Azovskom i Crnom moru ne bavi piraterijom, već čistim terorizmom".

Na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada Abdulahom Sabreom Fadulom Lavrov je istakao da ruski lider Vladimir Putin čini sve da se štetna dejstva Kijeva okončaju, prenosi portal Sputnjik.

"Ono što ukrajinski režim radi više nije ni piraterija. Pirati bar kradu i uzimaju za sebe, a oni jednostavno pokušavaju da nanesu štetu i da zastrašuju. To je čist terorizam koji se, uzgred budi rečeno, manifestuje ne samo u Azovskom i Crnom moru, već i na afričkom kontinentu", rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, u pokušaju da naude Rusiji Ukrajinci se ne ustručavaju da se udruže sa bilo kim, uključujući afričke ekstremiste koji pokušavaju da svrgnu legitimne, narodne režime u Africi "ali i sa bilo kojim drugim društvenim ološem".

"Rusija radi na neutralizaciji pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru. Predsednik Rusije Vladimir Putin radi na tome da se sve ovo zaustavi", poručio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Zapad, uz pomoć militanata iz Ukrajine, pokušava da potkopa odnose Rusije sa zemljama Afrike i regiona Sahara-Sahel.

Ruski dron uleteo u stambenu zgradu u Harkovu

Ruski dron je uleteo u prozor stana na trećem spratu solitera u Ševčenkovskom okrugu Harkova, pri čemu je jedna osoba povređena u napadu, potvrdio je šef OVA Oleg Sinegubov.

Direktor ukrajinske državne vojne kompanije podneo ostavku

Generalni direktor ukrajinskog državnog odbrambenog koncerna Ukroboronprom, German Smetanjin, podneo je ostavku, nedelju dana nakon što je u ruskom napadu pogođeno skladište municije u vlasništvu kompanije.

"Bila mi je čast da vodim najveću odbrambenu kompaniju u Ukrajini. Verujem da je naše najveće dostignuće snažan i profesionalan tim koji smo izgradili, kako u samoj kompaniji, tako i u njenim preduzećima", naveo je Smetanjin u poruci objavljenoj na Telegramu.

Njegova ostavka usledila je nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da će rukovodstvo Ukroboronproma snositi odgovornost za ruski napad na skladište municije u Višnjevu, u Kijevskoj oblasti, 6. jula, kada je u eksplozijama poginulo nekoliko ljudi.

Ruski "iljušin" preleteo Baltik, Poljska podigla borbene avione

Poljski borbeni avioni su podignuti u vazduh zbog ruskog izviđačkog aviona "Iljušin Il-20" koji je leteo iznad Baltičkog mora, objavio je poljski ministar nacionalne odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš.

Prema rečima ministra, ruski avion je leteo u međunarodnoj zoni. Kosiniak-Kamiš je pojasnioa da je, prema Varšavi, "il-20" bio u vazduhu 30 kilometara od poljske obale.

"Dva naša borbena aviona na dužnosti presrela su ruski izviđački avion", rekao je ministar za radio RMF24 .

Rusi napali Odesku oblast

U luci Južni u Odeskoj oblasti, ruske oružane snage su napale logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Putin može da pogodi ceo NATO? Zelenski tvrdi: Nijedan evropski grad više nije bezbedan

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija već raspolaže ili će uskoro raspolagati balističkim raketama dometa do 5.000 kilometara, koje bi, prema njegovim rečima, mogle da pogode praktično bilo koji evropski grad.

Govoreći za francusku televiziju BFMTV, Zelenski je ocenio da Evropa mora hitno da razvije sopstveni sistem protivraketne odbrane koji neće zavisiti isključivo od američke tehnologije.

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Rusi pojačavaju udare! Ukrajina pred totalnim slomom, evo šta se krije iza odluke Moskve

Ruski vojni analitičar i penzionisani pukovnik Anatolij Matvijčuk ocenio je da su udari Oružanih snaga Rusije na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti usmereni na prekid snabdevanja ukrajinske vojske gorivom, oružjem i vojnom tehnikom, kao i na slabljenje vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

Prema njegovim rečima, udari su izvedeni na luke Odesa, Iljičevsk (Černomorsk) i Južni, gde su, kako tvrdi, uništeni skladišta oružja, infrastruktura za istovar vojne opreme, kao i rezervoari sa naftom, dizelom i benzinom koji su, kako je naveo, dopremani iz Rumunije.

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Doneli su odluku o ratnom stanju: Proglašeno je na 90 dana!

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, produžio je danas ratno stanje i mobilizaciju u zemlji za još 90 dana.

Vrhovna rada je na danšnjoj sednici usvojila zakone kojima se produžava ratno stanje i opšta mobilizacija do 31. oktobra, za koje je glasalo 313, odnosno 311 poslanika, prenosi Ukrinform.

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Najavljeno povlačenje jedne zemlje iz Koalicije voljnih

Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da Bugarska ne pripada Koaliciji voljnih, međunarodnoj inicijativi koja podržava dalju finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini, ocenivši da bi njegova zemlja trebalo da se fokusira na diplomatske napore za okončanje sukoba.

Mercu stigao odgovor iz Moskve: "To je nemoguće"

Nemoguće je formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je na taj način komentarisao raniju izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca, nakon samita Koalicije voljnih u Parizu, koji je rekao da Rusija neće učestvovati u razvoju mehanizama garancija bezbednosti za Ukrajinu, prenosi agencija RIA Novosti.

"Izjava kancelara Merca pokazuje ćorsokak u kom se nalaze Evropljani. Formulisanje bezbednosnih garancija bez učešća Rusije je nemoguće", rekao je Peskov novinarima.

Merc je u Parizu izjavio da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati "Kijev i njegovi partneri, a ne Moskva".

On nije želeo da otkrije kakvu će konkretnu ulogu Nemačka imati u tom procesu, navodeći da će o tome odlučivati savezna vlada i Bundestag.

"Ukrajina neće u EU dok ne raščisti sa svojom prošlošću"

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, poljsko-ukrajinska solidarnost postala je jedna od najupečatljivijih priča koje prate rat Kremlja.

Četiri godine kasnije, taj izliv velikodušnosti i zajedništva je samo sećanje, jer se dve zemlje nalaze usred istorijskog spora koji je doveo do oštre retorike, međusobnih optužbi i pretnje Poljske da će blokirati ulazak Ukrajine u EU dok ne raščisti sa svojom prošlošću, piše Gardijan.

Pogođeno preko 100 ruskih brodova u Azovskom moru

Jedinice ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme (USF) napale su još 11 ruskih brodova u Azovskom moru u noći između 13. i 14. jula, saopštio je Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme.

"Plus 11 u noći između 13. i 14. jula. Ukupno 116 brodova koje su 'Ptice' USF-a pronašle u Azovskom moru tokom devet dana u okviru operacije MoLoČKa: pet tankera, pet brodova za suvi teret i jedan tegljač", naveo je Brovdi.

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Zelenski odbijen

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko nije prihvatila ponudu predsednika Volodimira Zelenskog da postane ambasadorka u Sjedinjenim Državama, javlja "Suspiljne" , pozivajući se na izvore.

Kucnuo je čas: Ko sada ima realne šanse da pobedi u ratu?

Kolumnista i jedan od vodećih kremljovskih analitičara, Kiril Strelnikov u tekstu za RIA Novosti "Vreme je da se završi posao: ruskoj vojsci otvorio se odličan prozor prilike." ističe da ukrajinske snage protivvazdušne odbrane već devet dana nisu uspele da obore nijednu rusku balističku raketu.

- Kao što se sećamo, Zelenski je ne tako davno pompezno izjavio da rat na kopnu više nije u modi: sada prava bitka i vodiće se isključivo na nebu, odnosno u vazduhu, gde „Ukrajina ima realne šanse za pobedu“. U poslednjih 24 sata, posebno ukrajinski mediji, pevaju ode nekoj vrsti „bespilotne ofanzive ukrajinskih oružanih snaga u Zaporožju“, koju niko nije video, ali to nije ni važno - piše Strelnikov.

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Ovo kriju od naroda? "Horor za vojsku se desio u Sumskoj oblasti"

Komanda ukrajinskih oružanih snaga prikriva ogromne gubitke koje je pretrpela 101. brigada teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti, rekli su bezbednosni zvaničnici za RIA Novosti.

- Rođaci ukrajinskih vojnika ... žale se na društvenim mrežama na kolosalne gubitke jedinice u oblasti Ulanova, koje komanda brigade pokušava da prikrije tako što vojnike naziva dezerterima - rekao je izvor agencije.

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Rusi udarili jednim od najmoćnijih oružja u arsenalu, ukrajinski PVO nije imao nikakve šanse!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje ruski udar navođenom kliznom bombom FAB-3000 na grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, na prvoj liniji fronta u Ukrajini.

Prema dostupnim informacijama, reč je o jednoj od najtežih ruskih vazdušnih bombi prilagođenih za navođeno dejstvo. Snimak prikazuje snažnu eksploziju i veliki stub dima nakon udara u području grada koji se nalazi blizu linije sukoba.

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"Rusija će nastaviti rat bar do zime"

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je malo verovatno da će mir u Ukrajini biti postignut uskoro.

Tusk očekuje da će Rusija nastaviti sukob barem do zime, a rekao je da je o situaciji razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, prenosi Rojters.

"U ovom trenutku, s obzirom na krut stav Rusije i Putina, čini se malo verovatnim da će se u bliskoj budućnosti postići prekid vatre ili mirovni sporazum", rekao je Tusk novinarima u Parizu.

"Svi trenutno očekuju eskalaciju ruskih poteza i sasvim je verovatno da će Rusija želeti da produži ovaj rat barem do zime."

Tusk je najavio da će Poljska na jesen biti domaćin vojnih vežbi sa francuskim i britanskim snagama. Vežbe imaju za cilj pripremu za osiguranje bezbednosti Ukrajine i regiona kada se konačno postigne mirovni sporazum ili prekid vatre.

"Ovo će biti vežbe koje pripremaju celu koaliciju voljnih, okupljenih danas u Parizu, za takve stvarne garancije bezbednosti za Ukrajinu, ali i za ceo region", objasnio je Tusk.

Napadnuta rafinerija nafte Gazprom Njeftehim Salavat

Eksplozije i požar su prijavljeni u ruskoj Republici Baškortostan nakon napada dronom na rafineriju nafte Gazprom Njeftehim Salavat, koja se nalazi oko 1.400 km od ukrajinske granice, preneo je Telegram kanal Exilenova+.

Kijev, jutro nakon napada

Zelenski: Naredni sastanak Koalicije voljnih biće održan u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će naredni sastanak Koalicije voljnih biti održan u Ukrajini.

U obraćanju medijima u Parizu, zajedno sa liderima Francuske, Nemačke i Velike Britanije, nakon sastanka Koalicije voljnih, Zelenski je rekao da je važno što je postignut dogovor da se naredni sastanak Koalicije voljnih održi u Ukrajini, prenosi Ukrinform. On je istakao da je jučerašnji sastanak bio veoma sadržajan.

"Ne samo da čuvamo ovaj format (Koalicije voljnih). U okviru koalicije približavamo se trenutku kada ćemo moći da kažemo da je mir bliži. Upravo saradnja između nas ovde, u Evropi, kao i sa Amerikom, sa američkim predsednikom i sa svima u svetu koji žele mir, upravo ta naša saradnja približava kraj rata", rekao je ukrajinski predsednik. On je naveo da je jučerašnjem sastanku prisustvovalo 40 učesnika.

Koaliciji voljnih pridružile su se Moldavija i Severna Makedonija.

Francuska će omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione "rafal".

"Ranije danas predsednik (Volodimir) Zelenski i ja dogovorili smo mapu puta između naše dve zemlje, kojom se sprovodi ono što je u principu dogovoreno prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka oko 25 lidera u Parizu, prenosi Rojters.

Proizvodnja će se odnositi na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete presretače za protivvazdušnu odbranu "aster" i krstareće rakete velikog dometa lansirane iz vazduha SCALP, koje proizvodi i Velika Britanija.

Na meti vojne fabrike u Kijevu

Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Pogođena su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letelica", navelo je Ministarstvo, prenosi agencija RIA Novosti. Kako je navedeno, među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u luci Južni u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva.

Napominje se da je tokom napada korišćeno visokoprecizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje, kao i dronovi. Ranije danas, lokalne vlasti Kijeva saopštile su da su ruske snage izvele balistički raketni napad na glavni grad Ukrajine, dodajući da su u više delova Kijeva izbili požari.

Rusija napala Kijev balističkim raketama, izbili požari u dva gradska okruga



Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijev, a u više delova ukrajinske prestonice izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je preneo Ukrinform, Kijevska gradska vojna administracija (KMVA) objavila je da je u gradu proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje od upotrebe balističkog naoružanja. Prema navodima administracije, požari su prijavljeni na dve lokacije u Golosejevskom okrugu, dok je kasnije saopšteno da su u Darnickom okrugu gorela vozila kao posledica napada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u Golosejevskom okrugu pogođena skladišta na dve adrese, nakon čega su izbili požari.

On je naveo i da je u Darnickom okrugu u blizini školske zgrade pronađen krater nastao usled udara projektila, dok su prozori na objektu polomljeni. Prema njegovim rečima, na školi nije pričinjena veća materijalna šteta. Vazdušna uzbuna tokom noći proglašena je u Kijevu, kao i u više regiona Ukrajine.