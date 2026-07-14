Ukrajina je otvorila novi front protiv Rusije pokretanjem velike operacije bespilotnim sistemima u Azovskom moru, sa ciljem da poremeti rusku vojnu logistiku i izvoz nafte.

Operaciju pod nazivom „Moločka“ vode Ukrajinske snage za bespilotne sisteme, a njihov komandant Robert „Madjar“ Brovdi tvrdi da su ukrajinski dronovi do 14. jula napali ukupno 116 ruskih plovila.

Na meti tankeri, trajekti i trgovački brodovi

Za razliku od ranijih operacija usmerenih protiv ruske Crnomorske flote, nova kampanja fokusirana je na trgovačka i logistička plovila.

Među metama su:

mali i srednji tankeri za transport nafte,

teretni brodovi,

trajekti,

tegljači koji opslužuju ruske luke.

Prema navodima ukrajinske strane, upravo ovi brodovi predstavljaju ključnu kariku u izvozu ruske nafte preko Azovskog mora i kanala Volga–Don.

Cilj je prekid izvoza nafte

Brovdi tvrdi da bi uništavanje manjih tankera moglo ozbiljno da ugrozi ruski izvoz nafte ovom rutom.

Kako navodi, veliki tankeri ne mogu da pristanu u pojedine ruske luke, zbog čega se nafta prvo pretovara na manje brodove, a zatim prebacuje na velike tankere u Crnom moru.

Azovsko more pod sve većim pritiskom

Azovsko more predstavlja jednu od najvažnijih ruskih pomorskih ruta.

Njime se transportuju:

nafta,

pšenica,

čelik,

vojna oprema,

zalihe za Krim i okupirane delove južne Ukrajine.

Agencija Reuters ranije je prenela da je Rusija privremeno obustavila plovidbu kroz kanal Don–Azov nakon ukrajinskih napada.

Prvi pokazatelji ukazuju na pad saobraćaja

Analitičar Instituta za proučavanje rata (ISW) Džordž Baros naveo je da podaci sistema AIS pokazuju značajan pad broja trgovačkih brodova u Azovskom moru.

Prema njegovoj analizi, između 30. juna i 11. jula broj plovila koja emituju svoju poziciju smanjen je za oko 55 odsto.

On ipak upozorava da deo brodova može namerno isključivati transpondere ili koristiti elektronsko ometanje, zbog čega nije moguće sa potpunom sigurnošću proceniti stvarni obim saobraćaja.

Ukrajinski analitičari ocenjuju da je cilj operacije dodatno izolovanje Krima i nanošenje ekonomske štete Rusiji ometanjem jednog od njenih najvažnijih izvoznih koridora.

Izvor: The Kyiv Independent, Reuters