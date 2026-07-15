Na video-zapisima se vidi da nakon direktnih pogodaka ruskih raketa u mesta za sklapanje i skladištenje neprijateljskih bespilotnih letelica u industrijskim postrojenjima dolazi do snažnih eksplozija.

Pogotke su zabeležili sami stanovnici ukrajinskog grada, koji su kasnije objavili snimke na društvenim mrežama. Iznad industrijskih objekata uzdižu se visoki stubovi dima.

Takođe se navodi da su na meti bili objekti za snabdevanje gasom u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su vatrenim dejstvima pogođena još tri teretna broda na sidrištu luke Odesa.

Navodi se da je napad izveden bespilotnim letelicama, kao i da su teretni brodovi bili angažovani u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

Načelnik Odeske gradske vojne uprave Serhij Lisak izjavio je danas da su najmanje tri osobe poginule su u napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu i da su još tri osobe povređene.

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