Prema dostupnim informacijama, reč je o jednoj od najtežih ruskih vazdušnih bombi prilagođenih za navođeno dejstvo. Snimak prikazuje snažnu eksploziju i veliki stub dima nakon udara u području grada koji se nalazi blizu linije sukoba.

Prema navodima iz otvorenih izvora i objava na društvenim mrežama, bomba FAB-3000 nosi oko 1,4 tone eksploziva, dok ukupna masa projektila iznosi oko tri tone.



Jedna od najrazornijih bombi u arsenalu

FAB-3000 je sovjetska visokorazorna avionska bomba, koja je u novijoj verziji opremljena modulom za klizanje i satelitsko navođenje. Time se klasična „glupa“ bomba pretvara u navođeno oružje većeg dometa i preciznosti.

Ruske snage koriste ovakve bombe za napade na utvrđene položaje, vojne objekte i područja u blizini fronta. Zbog velike količine eksploziva, njihova razorna moć je znatno veća od manjih FAB-500 i FAB-1500 bombi.

Izvan dometa protivvazdušne odbrane

Jedna od ključnih karakteristika ovih bombi jeste mogućnost da budu ispuštene sa aviona na većoj udaljenosti od cilja, često izvan neposrednog dometa ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Nakon ispuštanja, bomba koristi krilca za klizanje i sistem navođenja kako bi pogodila cilj. Zbog toga je, prema vojnim analitičarima, presretanje ovakvih projektila često veoma teško.

Orihiv na prvoj liniji fronta

Orihiv se nalazi u Zaporoškoj oblasti i jedan je od gradova koji se već duže vreme nalaze u zoni intenzivnih borbi. Grad je više puta bio meta ruskih vazdušnih i artiljerijskih napada.

Autentičnost snimka i tačne posledice udara nisu nezavisno potvrđene iz zvaničnih ukrajinskih izvora.

Šta je poznato o FAB-3000