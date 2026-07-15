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Padaju bombe od pola tone, udaraju jedna za drugom: Sve nestaje u eksploziji, Rusi su ih sravnili sa zemljom! (VIDEO)
Korišćene su bombe FAB-500
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