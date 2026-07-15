Ruski borbeni avion Su-34 pogodio je objekat u kojom su se, prema navodima izvora, nalazili ukrajinski vojnici u blizini Dobropilja u Donjeckoj oblasti, prenosi grčki portal Pronjuz.

Koristeći bombe FAB-500, avion ruskog Ratnog vazduhoplovstva uništio je položaj ukrajinskih za svega nekoliko trenutaka, dodaje se u članku.

Su-34 je glavni jurišni avion koji ruske vazdušno-kosmičke snage koriste za dejstva bombama FAB-500, navodi grčki poral.

FAB-500

FAB-500 je sovjetska avio-bomba visoke eksplozivne snage mase 500 kg.

Opremljena UMPK (modulom za planiranje i korekciju), ona se danas transformiše u precizno klizeće oružje koje ruske snage koriste za uništavanje vojne infrastrukture i utvrđenih položaja

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