Ruski borbeni avion Su-34 pogodio je objekat u kojom su se, prema navodima izvora, nalazili ukrajinski vojnici u blizini Dobropilja u Donjeckoj oblasti, prenosi grčki portal Pronjuz.

Koristeći bombe FAB-500, avion ruskog Ratnog vazduhoplovstva uništio je položaj ukrajinskih za svega nekoliko trenutaka, dodaje se u članku.

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Su-34 je glavni jurišni avion koji ruske vazdušno-kosmičke snage koriste za dejstva bombama FAB-500, navodi grčki poral.

FAB-500

FAB-500 je sovjetska avio-bomba visoke eksplozivne snage mase 500 kg.

Opremljena UMPK (modulom za planiranje i korekciju), ona se danas transformiše u precizno klizeće oružje koje ruske snage koriste za uništavanje vojne infrastrukture i utvrđenih položaja

Grigorov: Ruske navođene bombe ubile tri osobe u Sumskoj oblasti

Načelnik Sumske oblasti Oleg Grigorov naveo je da su u ruskom napadu ubijene najmanje tri a ranjeno sedam osoba.

Grigorov je na Telegramu objavio da je Rusija izvela šest udara vođenim avio-bombama.

Jedana je pala blizu medicinskih ustanova, a druge su, prema preliminarnim informacijama, pogodile infrastrukturu, prenosi Rojters.

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