Najopasnije mete danas su neprijateljske bespilotne letelice svih tipova. Snajperski parovi aktivno učestvuju u neutralisanju dronova. Vojni dopisnik Zvezde objasnio je kako su se promenile njihove operativne procedure i prioriteti ciljanja.

Bilo koji put na prvoj liniji fronta je stalna meta za neprijateljske dronove. Shodno tome, pokrivanje logističkih ruta je primarni zadatak i položaja za vazdušno osmatranje i snajperskih parova koji tesno sarađuju sa njima.

Svako vozilo na takvom putu, uključujući i naše, predstavlja novi izazov i dodatnu odgovornost za snajperiste, čija brzina, preciznost i izdržljivost često određuju živote desetina drugova. Jedan snajperski par iz 1435. jurišnog odreda uništio je preko 150 vazdušnih meta samo u poslednjih šest nedelja. Štaviše, nije samo broj već i raznolikost meta ono što je zapanjujuće. Vojnici 27. gardijske divizije naučili su da obaraju apsolutno sve.

Neprijateljski takozvani „čekači“ su dronovi pričvršćeni za optičke kablove. Oni pokušavaju da prikriveno uspostave osmatračnicu blizu naših puteva ili u blizini naših položaja. Ove bespilotne letelice mogu da vrše izviđanje nekoliko sati. Ako uoče kretanje ili jednostavno pogodnu metu, naglo poleću i napadaju. Stoga, snajperisti stalno identifikuju tačke sletanja ovih „čekača“ kako bi ih preventivno angažovali.

Suprotno tradicionalnom shvatanju snajperskog rada, njihove misije sada uključuju mnogo više kretanja nego strpljivog čekanja. Što se više dva vojnika kreću, to više dronova obaraju i manje rizikuju.

Dve najopasnije, a istovremeno i najčešće mete su Baba Jaga, koja može da nosi do 15 kg bojeve glave, i bespilotna letelica tipa Hornet sa veštačkom inteligencijom, koje sada uglavnom lete samo noću ili rano ujutru.

Heksakopter Baba Jaga je teško oboriti zbog dodatne zaštite. Međutim, njen benzinski motor je čini veoma čujnom unapred. U međuvremenu, dronovi poput Horneta mogu da lete brzinama koje prelaze 100 kilometara na sat i potpuno su tihi. Štaviše, obaranje takvog drona zahteva veliku preciznost, jer je njegovo telo napravljeno od lagane pene i plastike. Čak će i direktan pogodak proći pravo kroz dron, samo ga blago zaljuljavši u vazduhu. Stoga, vojnici moraju da ciljaju u deo sa propelerom drona kako bi ga naterali da se sruši.

Snajperisti su često ti koji spasavaju naše jurišne timove ili putujuće drugove od napada dronova u poslednjem trenutku. Vojnici na vazdušnim osmatračnicama mogu da prenesu informacije o letu drona i otvore intenzivnu vatru na metu. Ali često su snajperisti ti koji se bave preciznim uništavanjem bespilotnih letelica, uglavnom zbog raznolikosti njihovog oružja.

Uz pravi izbor oružja i operativnog položaja, snajperisti mogu da unište otkrivene ciljeve na visinama od 100 do 1.000 metara. Međutim, neprijatelj ima malo uspeha u suprotstavljanju ruskim dronovima. Svakog dana, desetine ukrajinskih oklopnih vozila, uporišta i mesta raspoređivanja osoblja uništavaju se udarima operativaca Grupe snaga „Centar“.

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