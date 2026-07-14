Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija već raspolaže ili će uskoro raspolagati balističkim raketama dometa do 5.000 kilometara, koje bi, prema njegovim rečima, mogle da pogode praktično bilo koji evropski grad.

Govoreći za francusku televiziju BFMTV, Zelenski je ocenio da Evropa mora hitno da razvije sopstveni sistem protivraketne odbrane koji neće zavisiti isključivo od američke tehnologije.

"To je samo pitanje vremena"

- Rusija ima veoma moćne balističke rakete i već poseduje, ili će uskoro posedovati, mogućnost da ih lansira na udaljenost od 5.000 kilometara. To je samo pitanje vremena - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, postojeći sistemi protivvazdušne odbrane neće biti dovoljni ukoliko se ova pretnja dodatno razvije.

Meta bi mogao da bude bilo koji evropski grad

Raketa dometa oko 5.000 kilometara mogla bi, u zavisnosti od mesta lansiranja, da zahvati gotovo celu kontinentalnu Evropu.

U tom kontekstu pominje se ruski balistički projektil "Orešnik", koji je prvi put upotrebljen krajem 2024. godine. Njegov zvanični maksimalni domet nije potvrđen, ali se u stručnim analizama procenjuje da pripada kategoriji projektila dometa između 3.000 i 5.500 kilometara.

Evropa priprema zajednički raketni štit

Kako je naveo Zelenski, Ukrajina je zajedno sa još devet evropskih država pokrenula inicijativu za razvoj novog sistema za presretanje balističkih raketa.

U koaliciji učestvuju:

Francuska

Nemačka

Velika Britanija

Italija

Španija

Holandija

Danska

Norveška

Švedska

Ukrajina

Cilj je razvoj sistema koji bi mogao da se proizvodi u većem obimu i bude pristupačniji od američkog sistema Patriot.

Patriot ostaje ključna odbrana

Ukrajina i dalje insistira na isporuci dodatnih američkih sistema Patriot, koji su se pokazali kao jedni od retkih sposobnih za presretanje pojedinih balističkih projektila.

Istovremeno, Kijev razgovara sa Vašingtonom o mogućnosti licencirane proizvodnje, ali stručnjaci upozoravaju da bi razvoj proizvodnih kapaciteta mogao da traje godinama.

Zelenski ovim upozorenjem pokušava da ukaže evropskim saveznicima da bi razvoj ruskih balističkih projektila dugog dometa mogao da predstavlja bezbednosni izazov za čitav kontinent, a ne samo za Ukrajinu.

Dok se borbe nastavljaju, evropske države sve više ulažu u razvoj zajedničke protivraketne odbrane, nastojeći da smanje zavisnost od američkih sistema i ojačaju sopstvene kapacitete.

Izvor: BFMTV