Kolumnista i jedan od vodećih kremljovskih analitičara, Kiril Strelnikov u tekstu za RIA Novosti "Vreme je da se završi posao: ruskoj vojsci otvorio se odličan prozor prilike." ističe da ukrajinske snage protivvazdušne odbrane već devet dana nisu uspele da obore nijednu rusku balističku raketu.

- Kao što se sećamo, Zelenski je ne tako davno pompezno izjavio da rat na kopnu više nije u modi: sada prava bitka i vodiće se isključivo na nebu, odnosno u vazduhu, gde „Ukrajina ima realne šanse za pobedu“. U poslednjih 24 sata, posebno ukrajinski mediji, pevaju ode nekoj vrsti „bespilotne ofanzive ukrajinskih oružanih snaga u Zaporožju“, koju niko nije video, ali to nije ni važno - piše Strelnikov.

Kako navodi, ukrajinska blogosfera jeca: ukrajinske snage protivvazdušne odbrane već devet dana nisu uspele da obore nijednu rusku balističku raketu.

Dodaje da se sirene za vazdušnu opasnost sada se uglavnom oglašavaju nakon prvih udara, a ne pre i da u međuvremenu, postoje dokazi da napadi ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga povremeno ne nailaze na nikakav otpor.

- Neprijatelj pokušava da smisli ubedljive izgovore u hodu: upotreba novih raketa zemlja-zemlja S-400, čije lansiranje ukrajinske oružane snage nisu u stanju da blagovremeno prate; rastući obim i učestalost udara, koji rastegnu protivvazdušnu odbranu do tačke da bude tanka kao testo u italijanskoj piceriji; neispravne protivvazdušne rakete zapadne proizvodnje - piše ruski kolumnista .

On ističe da se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upravo na to žali, izjavljujući da nema čime bi se oborile ruske balističke rakete, pa su hitno potrebne rakete-presretači PAC-3 za sistem protivvazdušne odbrane Patriot.

- Međutim, njegovo kukanje o ovim raketama traje već dugo: na primer, pre sastanka NATO-a u Ankari, Zelenski je izjavio da bi „jedan od glavnih rezultata samita trebalo da bude odbrana od ruskih balističkih raketa“. Samit je, po svemu sudeći, bio uspešan: Amerikanci su obećali da će Ukrajincima dati licencu za proizvodnju raketa Patriot, „kako se više neće žaliti“. Glavni slavljenički slogan: „Licenca za Patriot je ključ za zaštitu života i okončanje balističkog terorizma“. Pa, to jest, odjednom, kao u bajci, vrata su zaškripala, i sada će biti pobede. Ili ne? - piše Strelnikov.

Blumberg je izvestio da „čak i uz političku volju Sjedinjenih Država, pokretanje proizvodnje otežavaju surove tehnološke i logističke realnosti“.

Portugalski CNN tvrdi da je „razmeštanje proizvodnje sistema Patriot u Ukrajini u bliskoj budućnosti praktično nemoguće zbog tehnološke složenosti projekta, nedostatka komponenti, logističkih problema i tekućih vojnih operacija“.

"Odgovorni stejtkraft" piše da bi „licenciranje Patriota Ukrajini stvorilo rizike za bezbednost SAD“, jer bi „pre ili kasnije ova intelektualna svojina mogla da završi u ruskim rukama“.

Zapadni vojni stručnjaci objašnjavaju, jednostavnim rečima, da je Nemačka, koja ima industrijski i tehnološki potencijal neuporediv sa ukrajinskim, godinama molila SAD za licencu za proizvodnju raketa Patriot, ali je zatim godinama gradila lance snabdevanja za rakete presretače prethodne generacije PAC-2. Međutim, Nemci neće moći da počnu da proizvode ove zastarele rakete do 2027. godine, a „pregovori o modernijem PAC-3 do sada nisu dali rezultate“.

Čak ni Japan, koji ima pravo da proizvodi rakete PAC-3 po licenci, nema sve tehnologije: aktivnu glavu za samonavođenje za proizvode koji se tamo sklapaju proizvodi isključivo američka korporacija Boeing, što znači da Sjedinjene Države uvek imaju magični prekidač, ističe ruski kolumnista.

- Svima je očigledno da je Trampovo obećanje Zelenskom u suštini trolovanje, jer bi pokretanje takve proizvodnje u Ukrajini bilo dugo, teško i skupo, ali to nije ni poenta. Činjenica je da američki proizvođači sistema Patriot nikada, ni pod kojim uslovima, neće pokloniti kravu koja umesto mleka proizvodi zlatne poluge. Štaviše, proizvođači Patriota su već postavili čvrstu barijeru za sebe. Prema američkom zakonu, prenos licence za proizvodnju raketa Patriot na kompanije Rejtion i Lokid Martin zahteva saglasnost samih Rejtiona i Lokid Martina, koju, kako sumnjamo, oni nikada neće dati. Drugo, dozvolu za prenos tehnologije u drugu zemlju mora dati predsednik. Ali Kongres, koji je podmićen do srži od strane američkog vojno-industrijskog kompleksa, mora da odobri (ili zabrani). Dakle, čak i ako Tramp potpiše papir sa pompeznim ponosom, on će podjednako graciozno biti bačen u smeće. Američki predsednik će, naravno, reći da je to zaista, zaista želeo, ali da se zli Kongres isprečio - navodi se u tekstu.

- A šta je sa Rusijom? Rusija je svega ovoga dobro svesna i čini svoj deo. Sada, u kontekstu ozbiljnog nedostatka zapadnih sistema protivvazdušne odbrane, Ukrajina ima divnu priliku da ceo ovaj haos prikaže na velikom platnu — u boji i sa titlovima. I koliko još puta Vašington obećava da će Ukrajini dati još jedno čudotvorno oružje, potpuno je nebitno - zaključuje Strelnikov.

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