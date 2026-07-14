Vrhovna rada je na danšnjoj sednici usvojila zakone kojima se produžava ratno stanje i opšta mobilizacija do 31. oktobra, za koje je glasalo 313, odnosno 311 poslanika, prenosi Ukrinform.

Ruska Federacija je 24. februara 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu, a istog dana u zemlji je uvedeno ratno stanje i objavljena je opšta mobilizacija do 26. marta.

Nakon toga, ukrajinski parlament je produžavao trajanje ratnog stanja i opšte mobilizacije svaka tri meseca, prenosi Tanjug.

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