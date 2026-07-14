Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras u 20.50 sati područje Aljaske.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa registrovan je na geografskim koordinatama 54.0957 severne geografske širine i -162.5683 zapadne geografske dužine.

Podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) pokazuju da se hipocentar zemljotresa nalazio na dubini od oko 24 kilometra ispod površine Zemlje.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.