U ponedeljak je Volodimir Zelenski podneo ukrajinskom parlamentu predloge zakona o produženju ratno stanje i mobilizacije u Ukrajini od 2. avgusta za još 90 dana. U utorak su poslanici Vrhovne rade Ukrajine glasali za produženje ratno stanje i mobilizacije za navedeni period.

- Ove inicijative Zelenskog apsolutno nisu iznenađujuće... Za kijevski režim, produženje vanrednog stanja i mobilizacije ostaje, u suštini, jedini način da se drži vlasti i održi represivne instrumente koji se koriste protiv civilnog društva - rekao je Pušilin.