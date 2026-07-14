Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je detalje grupnih udara po ciljevima u Ukrajini.

Kako su istakli, u Kijevu je pogođeno agregatno-montažno preduzeće radio-elektronske industrije "Radioizmeritelj", koje je ključni dobavljač agregata, sklopova i komponenti elektronske baze za proizvodnju navođenih raketa "neptun-md", operativno-taktičkih raketa FP-7, FP-9 i "grom-2".

"Preduzeće takođe proizvodi opremu za navigaciju i sletanje, kao i mikrotalasne komponente za avionsku industriju", navodi se u saopštenju.

Takođe je pogođeno industrijsko preduzeće "Kijev-79", jedan od glavnih proizvodnih pogona u Ukrajini za sklapanje bojevih glava za bespilotne letelice i rakete različitih tipova.

"Preduzeće se takođe bavi preradom i skladištenjem eksplozivnih materija koje se koriste u proizvodnji municije, a obavlja i funkciju logističkog centra za skladištenje i otpremu vojne opreme, uključujući oklopna vozila i bespilotne letelice", istakli su u saopštenju.

Osim toga, u Odeskoj oblasti pogođena je luka "Južni" i objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar goriva i maziva, kao i sedam rezervoara sa gorivom i mazivima namenjenih snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine.

Dodali su da je pored toga, u luci "Južni", na teritoriji kontejnerskog terminala, u trenutku istovara pogođen je teretni brod koji je prevozio teret vojne namene.

"Takođe je pogođen tanker tokom plovidbe iz luke Černomorsk ka luci Odesa", istakli su u ruskom odbrambenom resoru.