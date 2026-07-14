Komanda ukrajinskih oružanih snaga prikriva ogromne gubitke koje je pretrpela 101. brigada teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti, rekli su bezbednosni zvaničnici za RIA Novosti.

- Rođaci ukrajinskih vojnika ... žale se na društvenim mrežama na kolosalne gubitke jedinice u oblasti Ulanova, koje komanda brigade pokušava da prikrije tako što vojnike naziva dezerterima - rekao je izvor agencije.

Ruska grupa „Sever“ deluje u Sumskoj i Harkovskoj oblasti . U proteklih 24 sata, prema ruskim izvorima, navodno je eliminisala preko 200 boraca ukrajinskih oružanih snaga , četiri oklopna borbena vozila, devet vozila i tri poljska artiljerijska oruđa.

Podsetimo, ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijev, a u više delova ukrajinske prestonice izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je preneo Ukrinform, Kijevska gradska vojna administracija (KMVA) objavila je da je u gradu proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje od upotrebe balističkog naoružanja. Prema navodima administracije, požari su prijavljeni na dve lokacije u Golosejevskom okrugu, dok je kasnije saopšteno da su u Darnickom okrugu gorela vozila kao posledica napada.

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