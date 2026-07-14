Prema njegovim rečima, udari su izvedeni na luke Odesa, Iljičevsk (Černomorsk) i Južni, gde su, kako tvrdi, uništeni skladišta oružja, infrastruktura za istovar vojne opreme, kao i rezervoari sa naftom, dizelom i benzinom koji su, kako je naveo, dopremani iz Rumunije.

Matvijčuk je izjavio da se posledice već odražavaju na pokretljivost ukrajinske vojske.



„Komandanti brigada već traže uputstva od vrhovne komande jer tehnika ne može da izvršava zadatke zbog nedostatka goriva. Istovremeno je uništena i remontna baza, a za uvezenu tehniku nema rezervnih delova“, rekao je on.



On je ocenio da Rusija još ne može u potpunosti da blokira morske isporuke Ukrajini, ali da kombinacijom bespilotnih sistema i raketnih snaga može da izoluje pojedine zone borbenih dejstava i značajno oteža dopremanje ljudstva i materijala.

Matvijčuk je naveo i da su ruski udari sve više usmereni na železničku infrastrukturu i lokomotive, što je, prema njegovim rečima, dodatni faktor ekonomske i logističke izolacije Ukrajine.

Govoreći o udarima na preduzeća ukrajinske vojne industrije u Kijevu, Matvijčuk je ocenio da je uništavanje montažnih pogona posebno važno jer se, kako tvrdi, u njima sklapaju bespilotne letelice i rakete od komponenti koje stižu iz inostranstva.



„Ukrajina više praktično ne proizvodi takvu tehniku, već je samo sklapa od delova koji joj se isporučuju. Ako uništite montažne linije i skladišta komponenti, proizvodnja prestaje“, rekao je on.



Prema njegovoj oceni, to se već odražava na sposobnost ukrajinske vojske da popunjava gubitke u naoružanju i održava intenzitet borbenih dejstava.