"Plus 11 u noći između 13. i 14. jula. Ukupno 116 brodova koje su 'Ptice' USF-a pronašle u Azovskom moru tokom devet dana u okviru operacije MoLoČKa: pet tankera, pet brodova za suvi teret i jedan tegljač", naveo je Brovdi.

Brovdi je objasnio da je cilj operacije paralizacija ruske flote za dovod – malih i srednjih tankera sa ravnim dnom dužine oko 140 metara i nosivosti od približno 7.000 tona.

Rekao je da su ovi brodovi važan deo ruske flote u senci i transportuju naftu preko Volgo-Donskog kanala i Azovskog mora od luka i naftnih terminala do većih tankera u Crnom moru.

Veći tankeri ne mogu da uđu u ove luke zbog svog značajnog gaza, pa se pune naftom iz manjih tankera dok su usidreni u Crnom moru. Brovdi je napomenuo da jedan takav veliki tanker prima na brod količinu nafte koju isporučuje 12-15 brodova za isporuku.

"Sagorevanje ovih tankera nalik crvolikim kamilama – i tegljača koji ih tvrdoglavo vuku preko mora nakon što su pogođeni – takođe ograničava isporuku oskudnog benzina Krimu kroz usko grlo plitkog Azovskog mora, ostavljajući drumske i železničke cisterne kao glavni – i veoma opasan – način isporuke."

Brovdi je rekao da su alternativni drumski i železnički putevi snabdevanja takođe pod vatrenom kontrolom ukrajinskih snaga.

Brovdi je ranije izvestio da su njegove jedinice udarile 15 brodova iz ruske flote u noći između 12. i 13. jula i ukupno 105 brodova u poslednjih osam dana.