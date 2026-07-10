Članice Saveta bezbednosti UN trebalo bi odmah da razmotre rezoluciju o prekidu vatre u Ukrajini, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Ukrajine pri UN Volodimir Pavličenko tokom sinoćne sednice Saveta bezbednosti.

„Paralizu Saveta bezbednosti UN po pitanju ruskih zločina mora da okonča međunarodna zajednica, koja i dalje poštuje međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Stoga još jednom pozivamo članice Saveta bezbednosti da odmah podnesu nacrt rezolucije o trenutnom i bezuslovnom prekidu vatre”, rekao je ukrajinski diplomata, prenosi Ukrinform.

Pavličenko je takođe pozvao partnere da nastave vojnu podršku Ukrajini.

„To nije eskalacija, već jedina efikasna strategija za obnavljanje mira i spasavanje života”, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Ukrajine pri UN.

Pre toga je pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja Rozmeri Dikarlo saopštila pred Savetom bezbednosti UN da je najmanje 265 civila poginulo, a 1.816 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu tokom juna.

Dikarlo je navela da je broj poginulih i povređenih civila u Ukrajini u maju bio najveći od aprila 2022. godine, ali da podaci Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR) pokazuju da je broj žrtava u junu bio još veći, a moguće da će biti i u julu.

„Ovaj zabrinjavajući trend očigledno se nastavlja i u julu”, rekla je Dikarlo, navodeći tri velika talasa ruskih vazdušnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove tokom samo prethodne nedelje, od kojih su mnogi bili usmereni na urbane oblasti sa velikim brojem civila.

Ona je poručila da svi napadi na civile i civilnu infrastrukturu, gde god da se događaju, predstavljaju jasno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i da moraju odmah da prestanu.

Prema podacima OHCHR-a, od početka rata u Ukrajini potvrđena je smrt najmanje 16.402 civila, među kojima 802 dece, dok je 48.428 ljudi ranjeno, uključujući 2.948 dece.

Dikarlo je dodala da ginu i civili koji žive na ukrajinskim teritorijama pod ruskom kontrolom, kao i na teritoriji Rusije.

Ruske vlasti saopštile su da je u prvih šest meseci 2026. godine u Rusiji poginulo 250 civila, a 1.596 povređeno, ali UN nije u mogućnosti da potvrdi te podatke, navela je ona.

Savet bezbednosti UN sazvao je sinoć hitnu sednicu na zahtev Ukrajine u vezi sa najnovijim napadima Ruske Federacije na Kijev i druge ukrajinske gradove, prenosi Tanjug.