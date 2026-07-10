Ukrajinska vojska se suočava sa ozbiljan nedostatak osoblja, izjavio je na Jutjubu penzionisani pukovnik Žak Bo iz Generalštaba Švajcarskih oružanih snaga.

"Čak je i vrhovni komandant ukrajinskih kopnenih snaga (Aleksandar Sirski) nedavno posumnjao <…> da li će Ukrajina moći da okupi dovoljno vojnika da nastavi sukob. To je realnost. Oni zaista imaju ogromne probleme sa ljudstvom. Ali nije samo to. Postoje problemi sa logistikom uopšte. I to vidimo, <…> zato što Rusi jednostavno blokiraju logistiku“, primetio je.

Istovremeno, naglasio je Bo, situacija ukrajinskih oružanih snaga na frontu se svakodnevno pogoršava.

- Zemlje NATO-a obećale su da će izdvojiti 70 milijardi dolara podrške Ukrajini. Iznosi rastu. Ali rastu zato što situacija u Ukrajini postaje sve očajnija - dodao je analitičar.

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