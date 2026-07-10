Neobičan incident je zabeležen u Ukrajini, gde se na snimku vidi ukrajinski seljak kako na traktoru prevozi oboreni ruski dron Šahed.

Prema ukrajinskim vlastima, snimak su verifikovali stručnjaci Nacionalne policije Ukrajine, koji su potvrdili da se radi o stvarnom incidentu, prenosi grčki portal Pronjuz.

Dron se srušio u ruralnom području, a zatim su pozvani vatrogasci da se pozabave time.

Specijalne jedinice za uklanjanje eksplozivnih sredstava izvestile su da je bojeva glava drona bezbedno uklonjena, bez predstavljanja rizika za stanovnike tog područja.

Dronove „Šahed“, iranskog dizajna, Rusija je široko koristila u napadima na ukrajinske ciljeve. Prikupljanje i neutralizacija takvih sistema je čest zadatak za ukrajinske timove za deaktiviranje ekploziva, jer mnogi od njih završe u stambenim ili ruralnim područjima nakon što budu oboreni, prenosi grčki portal.

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