Govoreći pred novinarima na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, on je ocenio da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin "teški likovi", ali i istakao da obojica žele da okončaju rat, prenosi Gardijan.

Govoreći o ukrajinskim udarima duboko na ruskoj teritoriji, Tramp je rekao da je reč o eskalaciji koja "može pomoći da se rat završi".

Prema njegovim rečima, Zelenski sigurno želi da se vrati obnovi zemlje, umesto "smrti i razaranju".

"A Rusija je velika zemlja, i velika sila", rekao je Tramp, ocenjujući da je u poslednjih nekoliko nedelja postignut veliki napredak ka miru.

Naveo je da Ukrajina ima ogroman potencijal u retkim zemnim metalima, kao i da SAD "imaju ulog" u tome. Tramp je rekao da su on i Zelenski imali "dobar sastanak", kao i da su razvili dobar odnos.

"Teško je poverovati, zar ne? Od Ovalnog kabineta do sada, razvili smo veoma dobar odnos", rekao je Tramp, a Zelenski dodao da "tu nije kraj", na šta je Tramp odgovorio da je "samo početak".

Tramp je nagovestio da bi Evropa i Ukrajina mogle da dobiju licence za proizvodnju američkih raketa Patriot.

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