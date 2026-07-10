Snažne eksplozije odjeknule su danas u Odesi na jugu Ukrajine, dok je u tom delu zemlje bila proglašena vazdušna opasnost.

Kako prenosi ukrajinski televizijski kanal Obščestvennoje, eksplozije su se čule u gradu tokom trajanja sirena za vazdušnu uzbunu.

- Eksplozije su se čule u Odesi - navodi se u objavi na Telegram kanalu tog medija, prenose RIA Novosti.

Sirene za vazdušnu uzbunu

Prema podacima sa onlajn mape ukrajinskog Ministarstva digitalne transformacije, u trenutku eksplozija bila je aktivirana vazdušna uzbuna u Odeskoj oblasti.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti, pogođenim objektima ili povređenima.