Poznati folk pevač Šerif Konjević tokom svoje višedecenijske i veoma uspešne karijere zaradio je pravo bogatstvo.

Iako u javnosti važi za skromnog čoveka, pevač ne krije da uživa u plodovima svog rada, a nedavno su se pojavile spekulacije da je svu svoju imovinu prepisao supruzi.

Sada je govorio o finansijama i pogledu na život. Iako se spekulisalo kako je sve što ima stavio 20 godina mlađe žene, pevač je potvrdio da je bogatstvo prepisao porodici, ne krijući svoje razloge za takav potez.

- Sve je istina. Sve to, nije ni njeno ni moje, sve je naše. Da ja kalkulišem, da ja nešto merim... Svako ko ima svoju decu, porodicu, ko je borac, da je napravio nešto u svom životu... Pa kome ćeš sve to dati? Bolje da kažeš istinu nego da kažeš: "Znaš, ja kad umrem onda je vaše". Samo nek smo živi i zdravi i da nas Bog čuva na ovoj zemaljskoj kugli. Treba uživati, treba ljude voleti, treba ljude poštovati. Ne treba se svađati i biti ljubomoran. Treba živeti i imati posebne prijatelje sa sobom - priznao je Šerif za Hajp.

Vozni park vredan stotine hiljada evra

Pored brojnih nekretnina, Šerif ne štedi ni kada su automobili u pitanju.

Njegov favorit je džip marke „Mercedes“ G klase, kojim redovno ide na nastupe i snimanja emisija. U svom vlasništvu poseduje nekoliko luksuznih mašina iste marke, a procenjuje se da njegov vozni park vredi nekoliko stotina hiljada evra, pri čemu samo jedan automobil košta više od 100.000 evra.

Kako je sam istakao, svega toga ne bi bilo bez publike koja ga ceni duže od četiri decenije.

Vila na Ilidži kao pravi raj na zemlji

Pevačev porodični dom nalazi se u najluksuznijem naselju u Sarajevu – na Ilidži. Njegovo imanje predstavlja pravu oazu mira koju krase bazen, fontana, popločane staze sa belim kamenjem i prostor za roštilj u dvorištu prepunom zelenila.

Unutrašnjost vile je uređena u belim i zlatnim tonovima, a ispunjena je skupocenim antikvitetima iz inostranstva. Dom odiše luksuzom, sa detaljima poput kamina, pozlaćene ograde, belog mermera, velikih kristalnih lustera i umetničkih slika. Ipak, kada je reč o uređenju ovog prostora, Šerif ističe da je celokupan izgled zasluga njegove lepše polovine:

- Supruga je glavna. Tu se ne mešam, a možda bih se nekad umešao, ali nema potrebe. Poštujem što je u tim stvarima pametnija od mene - rekao je pevač.

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