Si je naglasio da Peking i Pjongjang moraju pokazati apsolutnu "stratešku odlučnost" i dramatično ubrzati sprovođenje ključnih dogovora koje je postigao sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.
Ovaj sastanak označava otvoreno zbijanje redova u cilju odbrane socijalističkih ideala i ubrzane modernizacije, uprkos nezapamćenom spoljnom pritisku.
Stubovi saradnje: Kako Peking i Pjongjang odgovaraju na svetsku krizu?
Sastanak sa Pak Te Songom, koji pored premijerske funkcije zauzima i mesto člana Prezidijuma Političkog biroa i potpredsednika Komisije za državne poslove, pokazao je nameru dve zemlje da svoju saradnju podignu na najviši strateški nivo.
U sledećoj tabeli pogledajte ključne elemente nove faze odnosa između Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK):
|Stub savezništva
|Kineska vizija i zahtev
|Operativni cilj na terenu
|Socijalistički ciljevi
|Razvoj bilateralnih odnosa mora direktno doprineti jačanju ideoloških temelja obe države.
|Odbrana od zapadnog političkog i ekonomskog uticaja u regionu Azije.
|Strateška odlučnost
|Očuvanje čvrstog, zajedničkog kursa bez obzira na "nestabilnu i složenu međunarodnu situaciju".
|Odupiranje unilateralnim sankcijama i diplomatskim pritiscima Vašingtona.
|Pakt Si - Kim
|Maksimalno ubrzavanje sprovođenja svih ranije postignutih dogovora između dvojice lidera.
|Sinhronizacija privrednih i vojno-odbrambenih planova za procese modernizacije.
"Moramo produbiti međusobno poverenje": Si sasekao pokušaje izolacije
Kineski lider je tokom zvaničnih razgovora, koje je prenela državna agencija Sinhua, jasno stavio do znanja da nikakva spoljna nestabilnost ne može da poljulja osovinu između Pekinga i Pjongjanga.
"Uprkos nestabilnoj i složenoj međunarodnoj situaciji, Kina i Severna Koreja treba da očuvaju stratešku odlučnost, prodube međusobno poverenje i ubrzaju sprovođenje dogovora postignutih između mene i severnokorejskog lidera Kim Džong Una", izričit je bio Si Đinping.
Ove reči posmatraju se kao direktan šamar pokušajima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih azijskih saveznika da ekonomski i vojno izoluju režim u Pjongjangu.
Bliska politička i strateška saradnja za novo doba
Prema rečima kineskog predsednika, odnosi dve zemlje ne smeju da stagniraju, već se moraju konstantno prilagođavati "savremenim okolnostima".
To u praksi znači još čvršću koordinaciju na međunarodnom planu, deljenje tehnoloških i privrednih resursa u okviru "napora za modernizaciju", kao i stvaranje neprobojnog bedema na istoku Azije.
Delagacija iz Pjongjanga, predvođena visokim funkcionerom Pak Te Songom, dobila je punu podršku najmoćnijeg čoveka Kine, čime je osovina Peking-Pjongjang zvanično ušla u novu, znatno agresivniju fazu delovanja.
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