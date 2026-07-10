Si je naglasio da Peking i Pjongjang moraju pokazati apsolutnu "stratešku odlučnost" i dramatično ubrzati sprovođenje ključnih dogovora koje je postigao sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.

Ovaj sastanak označava otvoreno zbijanje redova u cilju odbrane socijalističkih ideala i ubrzane modernizacije, uprkos nezapamćenom spoljnom pritisku.

Stubovi saradnje: Kako Peking i Pjongjang odgovaraju na svetsku krizu?

Sastanak sa Pak Te Songom, koji pored premijerske funkcije zauzima i mesto člana Prezidijuma Političkog biroa i potpredsednika Komisije za državne poslove, pokazao je nameru dve zemlje da svoju saradnju podignu na najviši strateški nivo.

U sledećoj tabeli pogledajte ključne elemente nove faze odnosa između Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK):

Stub savezništva Kineska vizija i zahtev Operativni cilj na terenu Socijalistički ciljevi Razvoj bilateralnih odnosa mora direktno doprineti jačanju ideoloških temelja obe države. Odbrana od zapadnog političkog i ekonomskog uticaja u regionu Azije. Strateška odlučnost Očuvanje čvrstog, zajedničkog kursa bez obzira na "nestabilnu i složenu međunarodnu situaciju". Odupiranje unilateralnim sankcijama i diplomatskim pritiscima Vašingtona. Pakt Si - Kim Maksimalno ubrzavanje sprovođenja svih ranije postignutih dogovora između dvojice lidera. Sinhronizacija privrednih i vojno-odbrambenih planova za procese modernizacije.

"Moramo produbiti međusobno poverenje": Si sasekao pokušaje izolacije

Kineski lider je tokom zvaničnih razgovora, koje je prenela državna agencija Sinhua, jasno stavio do znanja da nikakva spoljna nestabilnost ne može da poljulja osovinu između Pekinga i Pjongjanga.

"Uprkos nestabilnoj i složenoj međunarodnoj situaciji, Kina i Severna Koreja treba da očuvaju stratešku odlučnost, prodube međusobno poverenje i ubrzaju sprovođenje dogovora postignutih između mene i severnokorejskog lidera Kim Džong Una", izričit je bio Si Đinping.

Ove reči posmatraju se kao direktan šamar pokušajima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih azijskih saveznika da ekonomski i vojno izoluju režim u Pjongjangu.

Bliska politička i strateška saradnja za novo doba

Prema rečima kineskog predsednika, odnosi dve zemlje ne smeju da stagniraju, već se moraju konstantno prilagođavati "savremenim okolnostima".

To u praksi znači još čvršću koordinaciju na međunarodnom planu, deljenje tehnoloških i privrednih resursa u okviru "napora za modernizaciju", kao i stvaranje neprobojnog bedema na istoku Azije.

Delagacija iz Pjongjanga, predvođena visokim funkcionerom Pak Te Songom, dobila je punu podršku najmoćnijeg čoveka Kine, čime je osovina Peking-Pjongjang zvanično ušla u novu, znatno agresivniju fazu delovanja.