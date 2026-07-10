Generalni direktor ruske državne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je da je Zaporoška nuklearna elektrana od sredine marta bila izložena više od 460 napada bespilotnim letelicama i više od 15 artiljerijskih udara.

Kako prenosi Interfaks, Lihačov je nakon razgovora sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelom Grosijem rekao da se navedene procene zasnivaju na podacima ruskih vojnih zvaničnika o toku borbenih dejstava.

Rosatom: Prvi napad dronom na turbinsku salu nuklearke

Prema njegovim rečima, međunarodna zajednica je obaveštena i o, kako je naveo, "prvom namernom napadu dronom na turbinsku salu nuklearne elektrane u istoriji", kada je letelica pogodila objekat u blizini šestog bloka elektrane.

Lihačov je dodao da su, osim same elektrane, pojačani i napadi na grad Energodar, gde živi većina zaposlenih u postrojenju.

Kako je naveo, pogođeni su elektroenergetska i vodovodna infrastruktura, mobilne komunikacije i vatrogasne službe.

Elektrana i dalje u režimu hladnog zaustavljanja

Govoreći o radu elektrane, Lihačov je rekao da je zaključeno oko 4.300 ugovora sa zaposlenima, da je više od 460 radnika dobilo potrebne licence i dozvole, dok više od 1.000 operativnih radnika obavlja svoje dužnosti.

Prema njegovim rečima, to je dovoljno za bezbedno održavanje postrojenja koje se od sredine 2022. godine nalazi u režimu hladnog zaustavljanja.

On je dodao da su završeni ključni radovi na obezbeđivanju vodosnabdevanja i rezervnih sistema napajanja, kao i da se tehnički pregledi i popravke sprovode pod nadzorom ruskog regulatora Rostehnadzora.

Zaporoška nuklearna elektrana, najveća u Evropi, nalazi se pod ruskom kontrolom od 2022. godine, prenosi Interfaks.