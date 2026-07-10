Poslanici Narodne skupštine Srbije na današnjoj sednici usvojili su više odluka i zakona, među kojima je i izbor predsednika i članova Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Za predsednika Saveta RATEL-a izabran je Mirko Vujadinović, dok su za članove Saveta izabrani Mihajlo Jovanović, Slobodan Nedeljković, Snežana Petrović i Mira Stevanović.

Usvojeni međunarodni sporazumi

Skupština je usvojila Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) o elektronskom tovarnom listu, kao i Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku za pritužbe.

Poslanici su dali saglasnost i na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Izmene u RIK-u i skupštinskim odborima

Na sednici je prihvaćena i odluka o izmeni sastava Republičke izborne komisije (RIK), kao i izmene odluka o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora, na predlog poslaničkih grupa PUPS – Solidarnost i pravda i Stranke slobode i pravde.