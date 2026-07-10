Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su kineske vlasti upozorile Rusiju da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju.

Govoreći novinarima nakon samita NATO u Ankari, Zelenski je rekao da je za navodnu intervenciju Pekinga saznao od evropskih lidera.

"Kina je prvi put direktno reagovala"

- Mislim da ste čuli glasove u ruskim medijima: "Šta ako odgovorimo na ukrajinske napade nuklearnim oružjem?" Čini mi se da je ovo bio prvi put da je Kina direktno odgovorila, u obliku upozorenja, da ne treba ni razmišljati o upotrebi nuklearnog oružja - rekao je Zelenski, prenosi briselski Politiko.

Kako je naveo, o ulozi Kine u mogućem okončanju rata razgovaralo se i tokom samita NATO u Ankari.

Razgovor sa Trampom ostao tajna

Zelenski je rekao da je o toj temi razgovarao i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali nije želeo da otkriva detalje.

- Voleo bih da sadržaj tog razgovora ostane privatan - rekao je ukrajinski predsednik.

Rusija održala nuklearnu vežbu

Rusija je u maju održala nuklearnu vojnu vežbu u Belorusiji, ali predsednik Vladimir Putin do sada nije uputio direktnu pretnju upotrebom nuklearnog oružja protiv Ukrajine.

Putin je ranije izjavio da ukrajinski napadi ne predstavljaju dovoljno veliku pretnju koja bi zahtevala nuklearni odgovor Moskve.

Ipak, pojedini ruski političari poslednjih meseci javno su pozivali da se razmotri mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.

Poslanik iz Sankt Peterburga Viktor Perov prošlog meseca zatražio je da se od predsednika Putina zatraži odobrenje za upotrebu nuklearnog oružja protiv Ukrajine, ocenjujući da bi to primoralo Kijev da pristane na mirovni sporazum.

Izvor: Politiko