Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a prema navodima Kijeva, pogođeno je ukupno 13 lokacija na severu, jugu i istoku zemlje. Istovremeno, ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi izveli napad na dva tankera u Taganrogskom zalivu, u Rostovskoj oblasti.

UŽIVO

Uništena dva drona koja su letela ka Moskvi

Dva drona koja su letela ka Moskvi su uništena, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"Dva drona koja su letela ka Moskvi su uništena. Službe za vanredne situacije su na mestu pada", napisao je Sobjanjin.

Ukrajinska vojska: Pogođeno 12 tankera, tegljač i naftni terminal

Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti, saopšteno je iz Generalštaba ukrajinske vojske.

"U noći 9. jula, u okviru smanjenja vojno-ekonomskog potencijala ruskog agresora, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine pogodile su niz važnih vojnih i vojno-ekonomskih ciljeva neprijatelja", navodi se u izveštaju vojske objavljenom na Fejsbuku.

Kako se u saopštenju dodaje, precizan obim štete i rezultati oštećenja nanetih u ovim napadima se još utvrđuju.

Prema navodima Generalštaba ukrajinske vojske, pogođeni brodovi su korišćeni posebno za snabdevanje gorivom i mazivima ruskih vojnih grupacija, kao i za transport nafte i naftnih derivate, zaobilazeći međunarodne sankcije, prenelosi Ukrinform.

Kako se navodi, ovi tankeri obezbeđuju izvoz ruskih energetskih resursa, što je jedan od ključnih izvora finansiranja rata protiv Ukrajine.

Ukrajinske Odbrambene snage su takođe oštetile naftni terminal "Jug Rusi" u Batajsku, u Rostovskoj oblasti, saopšteno je iz Generalštaba vojske, a kako se dodaje, u blizini postrojenja je zabeležen požar.

Navedeni objekat obezbeđuje pretovar naftnih derivata za izvoz i koristi se za obezbeđivanje goriva i maziva za ruske vojne trupe na južnom pravcu, kao i za prijem deviznih prihoda koji se koriste za finansiranje oružane agresije protiv Ukrajine, prenela je agencija.

Istovremeno, pogođeno je i skladište municije ruske vojske u regionu Sorokine u Luganskoj oblasti, saopštila je ukrajinska vojska.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski prethodno je izjavio da ukrajinski vojnici sprovode plan "sankcija dugog dometa", odnosno direktnih vojnih napada dronovima i projektilima, i potvrdio uništenje objekata naftnog kompleksa u nekoliko regiona Ruske Federacije, podsetio je Ukrinform.

(Ukrinform)

Rusi: Uništili smo "Rapid Ranger"

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice grupe snaga „Zapad“ prvi put od početka sukoba uništile britanski protivvazdušni raketni sistem „Rapid Ranger“ u zoni operacije u Ukrajini. Prema istom ruskom saopštenju, ukrajinska strana je u istoj zoni izgubila više od 220 vojnika, jedno američko oklopno vozilo HMMWV, 18 vozila, dva poljska artiljerijska oruđa i britanski sistem kratkog dometa koji je Kijevu isporučen kao deo zapadne borbe protiv ruskih dronova.

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Belgorodska oblast na udaru ukrajinskih dronova – jedna osoba poginula, petoro povređeno

Jedna osoba je poginula, a petoro je povređeno, među kojima i jedno dete, u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast, saopštile su regionalne vlasti.

Prema navodima ruske operativne grupe, dron je na putu Jasnije Zori – Čeremošno pogodio civilni automobil. Jedan muškarac je poginuo na licu mesta, dok su žena i šesnaestogodišnjak, koji su bili u vozilu, zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.

Kako se navodi, u drugim napadima povređene su još tri osobe. Pripadnik jedinice "Orlan" ranjen je u Šebekinskom okrugu, dok su dve žene povređene u napadu drona na automobil u Grajvoronskom okrugu. Svi povređeni su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama.

Kremlj o odnosima Putina i Trampa: Konstruktivan dijalog uprkos neslaganjima

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je dijalog predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa "konstruktivan" uprkos postojećim neslaganjima.

"Oni zaista vode konstruktivan dijalog, uprkos određenim razlikama u stavovima koje mogu da postoje", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, preneo je Sputnjik.

Govoreći o izjavama Trampa da bi intenziviranje borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine moglo da doprinese bržem postizanju mira, Peskov je rekao da Moskva to ne vidi kao povratak Vašingtona politici eskalacije, već kao pogrešnu procenu američke administracije.

"Ne vidimo povratak SAD na put eskalacije odnosa sa Rusijom. Pre bismo rekli da vidimo određene zablude u američkoj administraciji i Beloj kući - zablude da eskalacijom i vojnim pritiskom može da se doprinese mirnom rešavanju sukoba", rekao je on.

Peskov je ocenio da je takav pristup pogrešan i naglasio da povećavanje tenzija ne može da doprinese mirovnom procesu.

"Podizanje tenzija i potezi koji vode ka eskalaciji ni na koji način neće doprineti mirnom rešavanju sukoba", poručio je portparol Kremlja.

Oboren Su-35

Ukrajinska vojska objavila je videosnimak zapaljenih ostataka ruskog borbenog aviona Su-35 koji je Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oborilo 8. jula iznad istočnog fronta.

"Ruski borbeni avion Su-35 i dalje gori u zoni odgovornosti Trećeg armijskog korpusa", navodi ukrajinska vojska.

Prema navodima ruskih propagandnih Telegram kanala, pilot je uspeo da se katapultira i preživi. Ruski izvori tvrde da se potom vratio na položaje pod kontrolom ruskih snaga.

"Ne možete ništa Rusiji"

Ruski ambasador u Italiji Aleksej Paramonov izjavio je danas, povodom proterivanja dvojice vojnih diplomata ruske ambasade iz Italije, da Rim nastoji da ograniči uticaj Rusije u toj zemlji, ali da u tome neće uspeti.

Paramonov je, prenosi ANSA, na svom nalogu na Telegramu ocenio da Italija, "proterivanjem što većeg broja ruskih diplomata iz zemlje, želi da u najvećoj mogućoj meri ograniči uticaj Rusije u Italiji", ali da je, prema njegovim rečima, "to ipak nemoguće".

On je naveo da Rusija može da računa na političare poput ruskog predsednika Vladimira Putina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

"Nasuprot tome, Italija, uprkos svom ogromnom potencijalu u pogledu ideja, kao i bogatom političkom i humanističkom nasledju, danas nema ličnosti takvog formata", zaključio je Paramonov.

Zatvara se nebo iznad Ukrajine?

Izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućnosti zatvaranja neba nad teritorijom Ukrajine kao garanciji bezbednosti predstavlja novinu i tek treba da bude pažljivo razmotrena, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je nova izjava. Ranije takvih izjava nije bilo. Ranije niko nije razmatrao pitanje zatvaranja neba. U svakom slučaju, to bi značilo da bi oružane snage neke zemlje NATO-a delovale na teritoriji Ukrajine. A upravo je to ono protiv čega se vodi Specijalna vojna operacija", rekao je Peskov novinarima.

Prema rečima Peskova, "tek treba razmotriti koliko je to pitanje razrađeno, između koga je razmatrano i tako dalje".

Ukrajinci tvrde da su pogodili 12 ruskih tankera

Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti, saopšteno je danas iz Generalštaba ukrajinske vojske.

"U noći 9. jula, u okviru smanjenja vojno - ekonomskog potencijala ruskog agresora, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine pogodile su niz važnih vojnih i vojno - ekonomskih ciljeva neprijatelja", navodi se u izveštaju vojske objavljenom na Fejsbuku.

Kako se u saopštenju dodaje, precizan obim štete i rezultati oštećenja nanetih u ovim napadima se još uvek utvrđuju.

Prema navodima Generalštaba ukrajinske vojske, pogođeni brodovi su korišćeni posebno za snabdevanje gorivom i mazivima ruskih vojnih grupacija, kao i za transport nafte i naftnih derivate, zaobilazeći međunarodne sankcije, prenela je agencija Ukrinform.

Kako se navodi, ovi tankeri obezbeđuju izvoz ruskih energetskih resursa, što je jedan od ključnih izvora finansiranja rata protiv Ukrajine.

Italija proteruje dvojicu ruskih diplomata zbog navodne špijunaže

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da je ta zemlja odlučila da protera dvojicu vojnih atašea ruske ambasade zbog sumnje da su umešani u špijunažu.

Odluka je usledila nakon hapšenja dve osobe osumnjičene za odavanje poverljivih informacija ruskom agentu, preneo je Rojters. Prema navodima tužilaštva, glavni osumnjičeni je bivši oficir italijanskih karabinjera, dok je još pet osoba pod istragom.

Tajani je naveo da ruski zvaničnici moraju da napuste Italiju u roku od tri dana, optuživši Moskvu da protiv Italije i Zapada koristi "hibridne alate" i da sprovodi neprihvatljivo mešanje koje ugrožava nacionalnu bezbednost.

Zelenski: Ukrajina pogodila dva skladišta nafte u Rusiji

Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, oba udaljena oko 500 kilometara od linije fronta, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je objavio na platformi Iks da su ukrajinske snage napale terminal za utovar nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. Zelenski je podsetio da su ukrajinske snage poslednjih dana napale i rusku naftnu stanicu u gradu Ufi.

On je ponovio da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju kao odgovor na napade Rusije.

Rusi grunuli kamikaze! Sve leti u vazduh, objavili snimak

Ruske Oružane snage dronovima "geranj" pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Posade bespilotnih letelica 'geranj' pogodile su lokomotive koje se koriste za prevoz oružja i materijala za ukrajinske oružane snage. Svi ciljevi su pogođeni", navodi se saopštenju.

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Novo predviđanje: Putin će povući radikalan potez, Ukrajina ima 2 meseca da završi rat!

Ukrajina ima dva meseca da ponovo pokrene mirovne pregovore ili rizikuje da Rusija dalje eskalira rat, rekao je češki predsednik Petr Pavel, upozoravajući da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da proglasi opštu mobilizaciju nakon parlamentarnih izbora, koji bi trebalo da se održe 20. septembra.

„Verujem da još uvek postoji prilika da se nastavi pritisak i pošalje jasna poruka Rusiji da smo spremni da započnemo pregovore“, rekao je penzionisani general i bivši predsednik Vojnog komiteta NATO-a za britanski „Telegraf“ tokom upravo završenog samita NATO-a u Ankari. „Rusija će održati parlamentarne izbore u septembru. Predsednik Putin verovatno neće proglasiti mobilizaciju pre njih, ali kada se izbori završe, taj prostor za delovanje će biti značajno sužen“, dodao je.

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Nasilne demonstracije protiv Zelenskog u Ukrajini: Ključa bes građana, prevrnuto vojno vozilo!

Incident u ovog gradu na zapadu Ukrajine kulminirao je kada su građani, besni zbog sve većeg broja prisilnih mobilizacija, prevrnuli službeno vozilo Teritorijalnog centra za regrutaciju (TCK), piše Suspilne.

Sukob građana i pripadnika centra za regrutaciju potresao je sinoć ukrajinski grad Lavov nakon privođenja mladića starog 20 godina koji je bio tražen zbog izbegavanja vojne službe.

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FSB: Sprečen atentat na visokog ruskog vojnog zvaničnika u Moskvi

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je sprečila planirani teroristički napad na visokopozicioniranog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije u Moskvi i uhapsila 25-godišnju državljanku Rusije osumnjičenu za saradnju sa ukrajinskim specijalnim službama.

Prema podacima ruske službe bezbednosti, nju su 2024. godine regrutovale ukrajinske specijalne službe radi prikupljanja obaveštajnih podataka i utvrđivanja lokacija u Moskvi i Sankt Peterburgu na kojima bi Kijev mogao da izvede terorističke napade.

Kako se navodi, ukrajinski operativac je sve vreme simulirao romantičnu vezu sa devojkom i obećavao joj da će nastaviti odnos na teritoriji Ukrajine nakon što izvrši sve zadatke.

U martu 2026. godine, Ruskinja je iznajmila stan u Moskvi, gde je postavila kamere koje su prenosile signal u Ukrajinu radi praćenja vojnog lica. U istom stanu pripremila je sve za boravak neposrednog izvršioca napada.

Prema navodima FSB-a, on je trebalo da stigne u Moskvu nakon što ona napusti Rusiju i preko Turske i Moldavije otputuje u Ukrajinu.

Moskva: Oboreno više od 70 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 73 ukrajinska drona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni iznad ruske Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Novgorodske, Tverske, Orlovske, Lenjingradske, Rostovske i Moskovske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi uništeni i iznad Krasnodarskog kraja, Krima i Azovskog mora.

Ukrajinska PVO oborila 72 ruska drona tokom noći

Ukrajinska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 72 ruska drona tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.

U saopštenju, objavljenom na Telegramu, navodi se da su ruske snage tokom noći lansirale ukupno 94 drona na Ukrajinu, preneo je Ukrinform.

Ističe se da su ruski dronovi napali sever, jug i istok Ukrajine, kao i da je pogođeno ukupno 13 lokacija.

Maročko: U toku deminiranje Konstantinovke

U Konstantinovki, u Donjeckoj Narodnoj Republici, u toku je deminiranje grada, a taj posao zahteva angažovanje velikog broja ljudi i tehnike, izjavio je ruski vojni ekspert Andrej Maročko, prenosi Gazeta.

Maročko je naveo da ruske snage u deminiranju koriste i robotizovane sisteme, kao i sve raspoložive inženjerijske kapacitete.

"Kada je reč o Konstantinovki, naši vojnici sada koriste i robotizovane sisteme i sve raspoložive snage i sredstva kako bi deminirali grad, jer su ukrajinski borci ostavili veoma mnogo, pod navodnicima, 'iznenađenja'", naveo je Maročko.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su prilikom povlačenja ostavile veliki broj eksplozivnih naprava i drugih opasnih sredstava, zbog čega je, kako je istakao, neophodno temeljno obezbediti teren pre povratka civila.

On je dodao da se Konstantinovka i dalje nalazi u zoni aktivnih borbenih dejstava, gde je prisutna velika količina neeksplodirane municije, koju ruske inženjerijske jedinice trenutno uklanjaju.

Zvaničnici: Ukrajinski dronovi napali dva tankera u Taganrogskom zalivu u Rusiji

Ukrajinski dronovi napali su noćas dva tankera u Taganrogskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici.

Načelnik Rostovske oblasti Jurij Sljusar rekao je da su dva tankera oštećena u ukrajinskom napadu, a da nije bilo povređenih, preneo je Tas.

Vršilac dužnosti načelnika Tverske oblasti Vitalij Koroljov objavio je na platformi Maks da se rezervoar za naftu zapalio u toj oblasti nakon napada ukrajinskog drona i da nema povređenih.

Koroljov je naveo da su požar lokalizovali vatrogasci Ministarstva za vanredne situacije.