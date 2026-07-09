Ruske Oružane snage dronovima "geranj" pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Posade bespilotnih letelica 'geranj' pogodile su lokomotive koje se koriste za prevoz oružja i materijala za ukrajinske oružane snage. Svi ciljevi su pogođeni", navodi se saopštenju.

Zamenik premijera Ukrajine za obnovu Oleksij Kuleba izjavio je nedavno da Rusija napada ukrajinske lokomotive i da je od početka godine uništila ili oštetila više od 200.

On je naveo da su ruske snage od početka godine izvršile više od 1.000 napada na železničku infrastrukturu u Ukrajini, prenosi Rojters.

