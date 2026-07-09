Snabdevanje električnom energijom obustavljeno je u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti koje su pod kontrolom Rusije, nakon što su ukrajinske snage izvele napade na objekte energetske infrastrukture, saopštio je danas ruski načelnik te oblasti Jevgen Balicki.

"Kao rezultat napada na ključne objekte energetske infrastrukture, značajan deo Zaporoške i Hersonske oblasti ostao je bez struje", naveo je Balicki, javlja agencija Interfaks.

Prema njegovim rečima, iznad napadnutih područja primećena je aktivnost bespilotnih letelica. Istakao je da vreme potrebno obnavljanje napajanja zavisi od operativne situacije.

Ranije danas, ruski načelnik Hersonske oblasti Volodimir Saldo je objavio da je ta oblast delimično ostao bez struje, ali nije precizirao iz kog razloga.