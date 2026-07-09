Tema zatvaranja neba iznad Ukrajine, koju je pomenuo predsednik SAD Donald Tramp, ranije nije razmatrana, primetio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ovo je nova izjava, ranije nije bilo takvih izjava“, rekao je Peskov, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Podestimo, predsednik SAD Donald Tramp nije isključio mogućnost da bi Amerika mogla da obezbedi „zatvaranje neba” nad Ukrajinom kao deo budućih bezbednosnih garancija Kijevu, dok je istovremeno najavio mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sistema Patriot.

Ta izjava data je tokom susreta sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim na samitu NATO u Ankari.

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je juče da je samit NATO-a u Ankari bio veoma uspešan, istakavši da članice Alijanse ostvaruju veliki napredak ka cilju izdvajanja pet odsto BDP-a za odbranu, a svoje obraćanje u turskoj prestonici započeo je pohvalama Turskoj kao domaćinu i generalnom sekretaru Saveza Marku Ruteu, nakon čega se osvrnuo na rat sa Iranom. "Članice odgovaraju na poziv", rekao je Tramp i dodao da je na samitu vladalo "izuzetno veliko jedinstvo", prenosi Rojters.

On je poručio i da je neophodno ubrzati proizvodnju vojne opreme, prenosi Tanjug.