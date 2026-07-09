Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina već značajno ugrozila snabdevanje Rusije gorivom, zbog čega je ta zemlja, koja je tradicionalno izvozila energente, sada prinuđena da uvozi gorivo, između ostalog uz pomoć Belorusije, ocenivši to kao istorijski paradoks.

Zelenski je to rekao u razgovoru sa novinarima odgovarajući na pitanje da li Ukrajina diplomatskim ili drugim merama može da spreči isporuke goriva Rusiji iz neutralnih zemalja, poput Indije, Kine i Kazahstana, prenosi Ukrinform.

"Iskreno govoreći, zvuči kao istorijski paradoks. Zaista. Zemlja kao što je Rusija, čija je ekonomija oduvek bila usmerena na izvoz sopstvenih energenata, danas se bavi time da negde pronađe gorivo i na neki način poveća mogućnosti za njegovu kupovinu i uvoz. Dakle, da li će Ukrajina to sprečiti? Ukrajina je to već sprečila. Mi smo to već uradili", rekao je Zelenski.

On je dodao da se Belorusija trenutno, takođe, nalazi među zemljama koje pomažu Rusiji u snabdevanju gorivom.

"Mislim da bi, kada bi (bivši predsednik Rusije Boris) Jeljcin znao da će za više od 20 godina Rusija umesto izvoza morati da uvozi energente zato što je sama, nerazumno, odlučila da započne rat, verovatno izabrao drugog naslednika", rekao je Zelenski.

Zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak potvrdio je na jučerašnjoj sednici vlade kojom je predsedavao predsednik Rusije Vladimir Putin da je od 8. jula uvedena zabrana izvoza dizel goriva iz Rusije.

"Zabrana će nam omogućiti da povećamo snabdevanje domaćeg tržišta. U julu ćemo početi i sa uvozom naftnih derivata. Produžili smo nultu carinu na uvoz naftnih derivata i aditiva za još godinu dana", rekao je Novak, preneo je Interfaks.

Novak je potvrdio da se razmatra mogućnost uvođenja potpune zabrane izvoza dizel goriva. U aprilu je vlada uvela embargo na izvoz benzina, koji je na snazi do kraja jula, a od 1. juna do 30. novembra 2026. godine na snazi je privremena zabrana izvoza mlaznog goriva iz Rusije.