"Tokom prve faze operacije sprečeno je 60.200 prekršaja povezanih sa migracijama. Administrativno je proterano i deportovano 14.600 stranih državljana iz Ruske Federacije", rekla je Volk u objavi na platformi "Maks".

Prema njenim rečima, tokom akcije je identifikovano i administrativno odgovorno 10.400 poslodavaca zbog nezakonitog angažovanja stranih radnika, preneo je TASS.

Kako je saopšteno, vlasti su donele odluke o zabrani ulaska u Rusiju za 29.300 stranih državljana, pokrenule oko 2.000 krivičnih postupaka povezanih sa migracijama i pronašle 301 osobu za kojom je bila raspisana poternica.

Prva faza federalne operacije "Ilegalno-2026" sprovedena je tokom juna pod pokroviteljstvom Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti.

U akciji su učestvovali Ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalna služba bezbednosti (FSB) i Rosfinmonitoring.

Cilj operacije bio je suzbijanje ilegalnih migracija, sprečavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi i pronalaženje traženih lica, uključujući osobe sa međunarodnih poternica.

Posebna pažnja tokom kontrole bila je usmerena na mesta boravka i rada stranih državljana, uključujući sektore transporta putnika i dostave robe, navela je Volk.

Rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će aktivnosti usmerene na borbu protiv ilegalnih migracija biti nastavljene, prenosi Tanjug.

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