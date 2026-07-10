Holandija je iscrpela mogućnosti za nove isporuke oružja Ukrajini, izjavila je ministarka odbrane Dilan Ješilgoz-Zegerijus, govoreći posebno o raketama-presretačima za sisteme „Patriot“.



Na pitanje da li Amsterdam može da pošalje Kijevu dodatne rakete za „Patriot“, ministarka je odgovorila da je Holandija već dostigla granicu svojih kapaciteta i da je Ukrajini obezbedila maksimalan mogući obim vojne pomoći.

To je važna poruka iz zemlje koja je od početka rata bila među aktivnijim evropskim donatorima Kijevu. Holandija je ranije učestvovala u isporukama delova sistema „Patriot“, uključujući lansere i rakete, kao i u obuci ukrajinskih vojnika za njihovu upotrebu.

Kijev traži rakete za „Patriot“, Amsterdam nema više šta da pošalje

Najosetljiviji deo izjave odnosi se upravo na rakete-presretače za „Patriot“, jer ih Ukrajina sve glasnije traži zbog ruskih balističkih i raketnih udara.

Za Kijev su „Patrioti“ jedan od najvažnijih elemenata protivvazdušne odbrane, naročito kada je reč o zaštiti velikih gradova, energetskih objekata, aerodroma i vojne industrije.

Problem je što zalihe evropskih zemalja nisu neograničene. Holandija sada praktično poručuje da je dala koliko je mogla i da bi dalje isporuke mogle da ugroze sopstvene odbrambene potrebe.

Već izdvojene milijarde evra

Prema podacima holandske vlade, na vojnu podršku Ukrajini već je usmereno 9,1 milijardu evra. Još 11,6 milijardi evra predviđeno je za realizaciju ranije preuzetih obaveza.

To znači da Amsterdam ne prekida podršku Kijevu, ali jasno stavlja do znanja da novi zahtevi za oružjem više ne mogu automatski da budu ispunjeni iz postojećih zaliha.

Holandija je i ovog leta najavila novi paket vojne pomoći Ukrajini od 500 miliona evra, uključujući sredstva za dronove domaće proizvodnje i oružje iz Sjedinjenih Američkih Država.