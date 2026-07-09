Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi osam evropskih partnerskih zemalja moglo da učestvuje u razvoju ukrajinskog protivbalističkog sistema u okviru projekta "Freja", kako bi se ubrzala njegova izgradnja.

Zelenski je rekao da Ukrajina predvodi projekat "Freja", čiji je ključni element raketa domaće proizvodnje, ali da su za kompletan sistem potrebni i radari, komandni sistemi i druge komponente koje Ukrajina još ne proizvodi, prenosi Ukrinform.

"Razumemo da postoji osam zemalja koje mogu da nam pomognu da izgradimo sopstveni sistem, koji će kasnije koristiti i Ukrajini i celoj Evropi. Ukoliko nas partneri podrže narednih dana i sedmica, to će predstavljati veliki iskorak za ukrajinsku odbrambenu industriju", rekao je Zelenski.

Ocenio je da balističke rakete predstavljaju pretnju celom svetu, dok protivbalističkih sistema nema dovoljno. Kao najefikasniji sistem izdvojio je američki Patriot, zahvalivši SAD i evropskim partnerima na njegovim isporukama Ukrajini. Zelenski je dodao da Kijev računa i na isporuku evropskih sistema SAMP/T, podsetivši da je o tome već postignut dogovor sa Francuskom i predsednikom te zemlje Emanuelom Makronom.

Nemačka odbrambena kompanija Hensoldt i ukrajinska kompanija Fire Point potpisale su ranije memorandum o razumevanju o zajedničkoj integraciji komponenti u kopneni protivvazdušni sistem FREJA, namenjen otkrivanju i presretanju balističkih raketa.