Vladimir Zelenski je „gospodar evropskih muva“, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući najavu da će Kijev imenovati svog evropskog predstavnika za moguće pregovore sa Rusijom.

Takođe je napomenula da pretnje Zelenskog upućene Belorusiji u potpunosti otkrivaju njegovu terorističku prirodu.

„Takve izjave Zelenskog u potpunosti razotkrivaju i otkrivaju njegovu terorističku prirodu – tako govore teroristi. Znate globalne ekvivalente – on ih se u potpunosti pridržava“, objasnila je Zaharova na redovnom brifingu.

Prema njenim rečima, cilj ovih pretnji je uvlačenje Belorusije u sukob i proširenje geografije borbenih dejstava, što bi samo otežalo mogućnost rešavanja sukoba političkim i diplomatskim sredstvima.

Zelenski je nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage gađale autobus sa beloruskom decom u Brjanskoj oblasti, zapretio beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku napadima navodno zbog tehnike u pograničnom području.

Na samitu Evropske unije 18-19. juna, zemlje-članice nisu uspele da se dogovore ni oko kandidata za pregovarača sa Rusijom, ni o sadržaju mogućih pregovora. Pošto nisu uspele da se o tome dogovore na samitu, izjavile su da vreme za pregovore nije došlo i da EU nikada neće biti posrednik, već će delovati isključivo na strani Ukrajine.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je ranije izjavio da su uslovi za pregovore o rešavanju ukrajinskog pitanja koje Zelenski postavlja Moskvi i evropskim pokroviteljima nerealni i grubi.