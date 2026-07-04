Ukrajinske vlasti nameravaju da ponovo razmotre mogućnost održavanja izbora u zemlji, izjavio je poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko.

„Zelenski želi da organizuje još jednu stratešku sednicu o mogućnosti održavanja izbora“, napisao je Gončarenko na svom Telegram kanalu.

Prema njegovim podacima, ranije je već održana jedna takva sednica: tada su se sa Zelenskim sastali šef frakcije „Sluga naroda“ u Vrhovnoj radi David Arahamija, ministar odbrane Mihail Fjodorov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov i njegov zamenik Oleg Tatarov.

„Jedna od tema razgovora (na prošlom sastanku) bilo je potencijalno održavanje izbora već ove jeseni. Na narednom (predstojećem) sastanku planira se detaljnije razmatranje te mogućnosti“, dodao je poslanik.