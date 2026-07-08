Vojska Sjedinjenih Američkih Država večeras je saopštila da po nalogu predsednika Donalda Trampa izvodi nove napade na Iran.

"Po nalogu vrhovnog komandanta, snage Centralne komande SAD (CENTCOM) započele su izvođenje dodatnih udara na Iran kako bi dodatno oslabile njihovu sposobnost da ugrožavaju slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu", navodi se u saopštenju američke vojske na mreži Iks.

U saopštenju se dodaje da SAD smatraju Iran odgovornim za, kako je navedeno, "nedavnu neopravdanu agresiju na komercijalne brodove i civilne posade u Ormuskom moreuzu, vitalnom međunarodnom plovnom putu".

Tramp je ranije danas izjavio da su jučerašnji napadi na jug Irana bili "fenomenalni" i istakao da postoji mogućnost da SAD ponovo napadnu Iran i večeras.

CENTCOM je ranije saopštio da su američke snage završile novu rundu ofanzivnih udara na Iran, „pogodivši preko 80 meta preciznom municijom kao neposredni odgovor na najnovije iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz“.

Kasnije su iranska Revolucionarna garda i vojska u odvojenim saopštenjima navele da su njihove snage napale američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odmazdu za napade.

Do najnovijih sukoba došlo je u trenutku kada je, prema nedavno potpisanom mirovnom memorandumu o razumevanju, Iran i SAD trebalo da održe pregovore u roku od 60 dana kako bi postigli konačni sporazum.