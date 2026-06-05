Pismo Vladimira Zelenskog ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ima za cilj da osujeti sve potencijalne pregovore sa Rusijom, a ne da ih inicira, rekao je za ruske medije bivši ukrajinski premijer Nikola Azarov.

„Ovde je cilj da se osujete svi mogući pregovori. Ne znam kako će Putin odgovoriti, ali po mom mišljenju, pismo je napisano na takav način da je osmišljeno da poremeti bilo kakve sastanke ili pregovore. Dakle, ovo nije korak ka pregovorima, već suprotno“, istakao je Azarov.

On je napomenuo da pismo ne sadrži nikakve konkretne predloge za mir ili bilo kakve kompromise.

„Još jednom kažem — tamo nema konkretnih predloga za sklapanje mira. Treba poći ne od onoga što ja želim, već od nekog kompromisa između onoga što ja želim i onoga što želi protivnik. Ali tamo nema nikakvog kompromisa, postoje samo napadi na Rusiju, napadi lično na predsednika Putina i davanje takvih predloga koje je Rusija već više puta odbacila“, kazao je Azarov.

Bivši ukrajinski premijer nazvao je pismo „propagandnim trikom“.

„Šta očekuje koristeći sve te reči i izraze, dopuštajući stvari koje su neprihvatljive u diplomatskim pregovorima? Da započne pregovore takvim ofanzivnim napadima — kakvi uopšte mogu biti pregovori?“, zapitao se Azarov.

Podsetimo, Zelenski je objavio otvoreno pismo upućeno Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora.

Ranije je, na marginama Peterburškog foruma, ruski predsednik saopštio da će Rusija pronaći one u Ukrajini koji bi potpisali mirovni sporazum, ako Kijev bude spreman. Pored toga, ruski lider je podsetio da je Zelenskom mandat istekao pre tačno dve godine i da Rusija može da potpisuje dokumenta samo sa legitimnim predstavnicima.