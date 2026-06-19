Ruski predsednik Vladimir Putin ostaće u Kremlju do svoje smrti, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dodajući da je ukrajinska vojska "druga najmoćnija vojska u NATO".

Zelenski je novinarima rekao "potrebni smo NATO-u“, dodajući da je činjenica koju priznaju svi lideri zemalja NATO, objavio je portal Hromadske.

Zelenski je rekao da je ukrajinska vojska dokazala da je ravnopravna ruskim oružanim snagama, koje se smatraju drugom najmoćnijom vojskom na svetu.

Ukrajina nije članica NATO saveza, a jedan od objavljenih ratnih ciljeva Moskve jeste sprečavanje pristupa Kijeva zapadnom vojnom savezu.

Volodimir Zelenski je takođe tvrdio da će ruski predsednik Vladimir Putin ostati u Kremlju do svoje smrti, sa ciljem obnove Sovjetskog Saveza, koji se raspao 1991. godine.

- Bez Ukrajine, ovo je nemoguće, i zato je nama, dragi Ukrajinci, tako teško - rekao je on.