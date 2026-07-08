Podsetimo, Skupština Crne Gore je 2021. godine usvojila "Rezoluciju o genocidu u Srebrenici", kojom je osuđen zločin i zabranjeno njegovo negiranje. Na tom glasanju tadašnji potpredsednik Vlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić izdvojio je mišljenje na sednici Vlade i bio protiv usvajanja rezolucije, smatrajući da srpski narod ne sme biti proglašavan genocidnim. Istakao je da, ukoliko se osuđuju zločini, treba osuditi sve zločine počinjene na prostoru Balkana.

Ostali članovi Vlade su glasali za.

Ministar spoljnih poslova CG Ervin Ibrahimović nedavno je poručio da je "Crna Gora više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema ‘genocidu’ u Srebrenici, kako na nacionalnom nivou, tako i u okviru multilateralnih foruma".

- I ove godine, kao i gotovo svakog jula, u crnogorski politički prostor ponovo se uvodi tema Srebrenice kroz nove inicijative, deklaracije i simboličke odluke.

Umesto da društvo bude usmereno ka rešavanju nagomilanih ekonomskih, socijalnih i institucionalnih problema, pitanje Srebrenice ponovo postaje jedna od centralnih političkih tema.

Nažalost, svedoci smo da se srebrenička tragedija sve češće koristi kao politički instrument, te da se kroz stalno insistiranje na toj temi u javnosti stvara atmosfera kolektivne odgovornosti i targetiranja srpskog naroda.

Podsećanja radi, dok zvanično Sarajevo i zapadne države govore o više od osam hiljada ubijenih Bošnjaka, postoje i izveštaji nezavisnih međunarodnih komisija koji iznose drugačije procene broja stradalih i osporavaju kvalifikaciju genocida.

Upravo zbog postojanja suprotstavljenih tumačenja, tema Srebrenice i dalje ostaje jedno od najspornijih političkih i istorijskih pitanja u regionu, koje se, prema ocenama brojnih analitičara, u Crnoj Gori redovno aktuelizuje u trenucima političkih tenzija - piše crnogorski portal "Istina".