Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nastavak sukoba na Bliskom istoku stvara problem oko cene nafte i dodao da će večeras održati težak sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim kako bi preduzeli mere kojima će biti sprečeno veliko povećanje cena naftnih derivata.

"Nafta opet ode u nebesa, prošla je 80 već oko tri popodne. To znači da bismo sutra morali drastično da povećamo cenu naftnih derivata ukoliko ne budemo intervenisali. Mene čeka težak razgovor sa ministrom finansija da vidimo šta je to što ćemo do sutra ujutru da uradimo i koje mere da preduzmemo da ne bismo dozvolili inflaciju i veliko povećanje cena", naveo je Vučić za RTS.

Dodao je da ne može uvek sve da ide na državni trošak i na državni račun, ali da će se država boriti da to ipak savladamo na najbolji mogući način.

Vučić bio u pravu

Predsednik je rekao da je očekivao da se nastavi sa ratom na Bliskom istoku jer nije rešen koren problema.

"Ponovo je izbio rat između Amerike i Irana. Ja sam govorio i kada to stane da to nije izvesno, da to nije sigurno. I, nažalost, bio sam u pravu, zato što nije rešen koren problema. Kao što sam rekao da će da traje rusko-ukrajinski sukob, jer nije rešen koren problema. Neko mora da krene jasno da pobeđuje da biste mogli da dođete do primirja i mira. Kada to nije slučaj, kada imate pat poziciju, onda tu kraja sukoba nema", rekao je Vučić.

Ukazao je da to pravi ogroman problem oko cene nafte.

"Mi sutra ponovo moramo da izdvajamo državne pare da bismo čuvali otprilike istu cenu nafte, odnosno naftnih derivata, a to se dešava sad i zbog 50 odsto uništenih rafinerija u Rusiji. Sad i Kirgistan i Biškek i Dušanbe, Tadžikistan i Turska, svi sa drugih strana uvoze i sa Mediterana po našim kotacijama uvoze naftu, jer nema dovoljno ruske nafte. Istovremeno, imate sad ponovo sukob oko Ormuza i svega drugog", naveo je Vučić.

Osvrćući se na podatak da je međugodišnja inflacija u Srbiji u junu iznosila 2,7 odsto, Vučić je rekao da je inflacija u Srbiji manja nego u Evropskoj uniji.

"Ono što je za nas najvažnije to je da imamo dobre stope rasta, da imamo nisku stopu inflacije. Uspeli smo to svim ovim merama da postignemo, niža je stopa inflacije nego u Evropskoj uniji", rekao je predsednik Vučić.