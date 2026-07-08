Znamo šta ruski predsednik Vladimir Putin namerava, i naša poruka za njega je da to ne radi, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski.

"Rusija godinama vodi hibridni rat protiv nas. Zapad to nije priznao, mislim da sada svi to priznajemo. To su paljevine, to su atentati, to je mešanje u našu politiku, to su masovne dezinformacije i državni terorizam", rekao je Sikorski na marginama samita NATO-a u Ankari, prenosi CNN.

On je istakao da u Evropi postoji "stalna zabrinutost" zbog ruskog hibridnog rata.

Poljski novinski portal Onet preneo je prošle sedmice da su izvori bliski predsedniku Poljske Karolu Navrockom rekli da su Sjedinjene Američke Države prenele nekoliko upozorenja Varšavi o mogućnosti da Poljska može da bude napadnuta konvencionalnim i nekonvencionalnim sredstvima.

Navodno, Poljska bi mogla da bude meta raketnih ili napada dronovima, ili bi ruski vojnici mogli da budu poslati u tu zemlju.

Prema pisanju medija, cilj napada bio bi da se izrši pritisak na zapadne saveznike Ukrajine da obustave pomoć zemlji dok ona nastavlja da se bori protiv ruske invazije.

Tusk je u aprilu rekao da bi Rusija mogla da napadne Poljsku, zemlju članicu NATO-a, "u narednim mesecima".

Član 5 NATO-a navodi da će se oružani napad na jednu članicu smatrati napadom na sve, i da ostale zemlje imaju obavezu da na napad odgovore.