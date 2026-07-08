Predsednik SAD Donald Tramp i njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski sastali su se na marginama NATO samita u Ankari.

"Pa, rešili smo mnogo ratova. A ovaj je onaj za koji sam mislio da će možda biti najlakši. Ali Putin je težak lik, a i ovaj čovek je težak lik. Nije najlakše, nije najlakša stvar. To je velika posvećenost", rekao je Tramp.

Zelenski održao niz sastanaka sa više svetskih lidera na marginama NATO samita u Ankari, uključujući s predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.

On se takođe sastao i sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom, kao i sa dvostranačkom delegacijom američkog Kongresa, piše Gardijan.

Šok snimak sa fronta! Ruski vojnik otvorio čokoladicu i ostao u neverici - otkrivena jeziva taktika Ukrajinaca!

U jednom videu koji je brzo postao viralan, ruski vojnik pažljivo otvara čokolade i slatkiše pronađene u oblastima borbi u Ukrajini i otkriva skrivene mehanizme unutar njih - električne detonatore, male baterije, žice i druge komponente koje bi mogle izazvati eksploziju

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Šok izjava ukrajinskog vrha: NATO nema budućnost

Bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine i ambasador Kijeva u Londonu, Valerij Zalužni, izrazio je uverenje da je Severnoatlantska alijansa izgubila svoju perspektivu zbog nedostatka jedinstva po pitanju Ukrajine.

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Sikorski: Znamo šta Putin smera, bolje da to ne radi

Znamo šta ruski predsednik Vladimir Putin namerava, i naša poruka za njega je da to ne radi, izjavio je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski.

"Rusija godinama vodi hibridni rat protiv nas. Zapad to nije priznao, mislim da sada svi to priznajemo. To su paljevine, to su atentati, to je mešanje u našu politiku, to su masovne dezinformacije i državni terorizam", rekao je Sikorski na marginama samita NATO-a u Ankari, prenosi Si-EN-En.

Istakao je da u Evropi postoji "stalna zabrinutost" zbog ruskog hibridnog rata.

Poljski novinski portal Onet preneo je prošle sedmice da su izvori bliski predsedniku Poljske Karolu Navrockom rekli da su Sjedinjene Američke Države prenele nekoliko upozorenja Varšavi o mogućnosti da Poljska može da bude napadnuta.

Navodno, Poljska bi mogla da bude meta raketnih ili napada dronovima, ili bi ruski vojnici mogli da budu poslati u tu zemlju.

Ukrajinsko vazduhoplovstvo: Uništen ruski avion

Vazduhoplovne snage Ukrajine su prijavile uništenje ruskog aviona, ali još nisu navele koji je u pitanju.

"Još jedan ruski teroristički avion je uništen danas – dobre vesti iz Ratnog vazduhoplovstva", navodi se u saopštenju .

Prema preliminarnim, ali još uvek nepotvrđenim informacijama, reč je o ruskom lovcu-bombarderu Su-34.

Gasprom: Napadnut gasovod "Plavi tok"

Kompresorska stanica "Krasnodarska", koja je deo sistema za isporuku ruskog gasa Turskoj preko gasovoda "Plavi tok", napadnuta je bespilotnim letelicama, saopštila je kompanija Gasprom

Kako se ističe, cilj napada izvedenog sinoć u 19.51 čas, bio je da se poremete nesmetane isporuke ruskog gasa Turskoj, prenosi Sputnjik. Na objektu je pričinjena šteta, a u toku su radovi na otklanjanju posledica napada.

Zahvaljujući brzo preduzetim merama, isporuke gasa nisu prekinute, naveo je Gasprom. Gasovod "Plavi tok" povezuje Rusiju i Tursku, a položen je po dnu Crnog mora, od ruske crnomorske obale do azijskog dela Turske.

Peskov: Kijev pokušava da napadne gasovode prema Turskoj

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija više puta upozorila Tursku na pokušaje Ukrajine da napadne objekte energetske infrastrukture povezane sa gasovodima "Plavi tok" i "Turski tok".

"Više puta smo skretali pažnju našim turskim kolegama na veoma opasne aktivnosti kijevskog režima i stalne pokušaje napada na objekte energetske infrastrukture povezane sa transportom gasa preko 'Plavog toka' i 'Turskog toka'", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, preneo je Sputnjik.

Rekao je da Rusija preduzima mere kako bi smanjila rizik od, kako je ocenio, napada na međunarodni energetski sistem.

Peskov je optužio ukrajinske vlasti za napade na objekte kritične energetske infrastrukture, navodeći kao primer i napade na tankere u Kaspijskom moru, koje je okarakterisao kao "terorističku aktivnost".

GUR: Napali smo rafineriju u Saratovu

Borci Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, u okviru zajedničke operacije dubokog udara sa DGS-om, SBU-om, DGSU-om i drugim jedinicama Odbrambenih snaga, uspešno su napali Saratovsku rafineriju nafte u Ruskoj Federaciji, saopštio je GUR.

Prema obaveštajnim podacima, u preduzeću je zabeležen požar.

Lokalne vlasti u Ruskoj Federaciji i javnost su izvestili da su noćas dronovi pogodili ruske gradove Saratov i Borisoglebsk.

Poslednje upozorenje Kremlja: Ako dopreme nuklearno oružje...

Rusija će preduzeti kontramere ako se u baltičkim zemljama rasporedi nuklearno oružje, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Suprotno očekivanjima zemalja koje donose takve odluke, to im neće doneti veću bezbednost", rekao je Peskov, komentarišući odluku Vilnjusa da pokrene proceduru kojom bi se omogućilo razmeštanje nuklearnog oružja.

"Naprotiv, to će značajno povećati nivo opasnosti za njih, jer će prema takvim zemljama biti preduzete kontramere kako bismo mogli da zaštitimo svoje interese", upozorio je on.

Švedska isporučuje Ukrajini 32 "gripena"

Švedska će predati Ukrajini 32 lovačka aviona "gripen", objavio je švedski premijer Ulf Kristerson na samitu NATO-a u Ankari. On je pojasnio da je Kijev kupio 16 lovaca "gripen E" i da će besplatno dobiti isti broj lovaca prethodne generacije.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane

Ruske oružane snage su, tokom noći, kao odgovor na terorističke napade u Ukrajini pokrenule grupni udar, gađajući objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu;

Ruska vojska napala je logističke centre, objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske snage;

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su osam vođenih avionskih bombi i 903 ukrajinska drona u proteklih 24 sata;

U Krasnom Limanu, grupe za pojačanje "Zapad" završavaju pretragu i uništavanje militanata iz 60. mehanizovane brigade ukrajinskih Oružanih snaga i 120. brigade teritorijalne odbrane;

Jurišni odredi grupe snaga "Zapad", nastavljajući ofanzivu zapadno od Krasnog Limana, zauzeli su dva uporišta ukrajinskih jedinica;

Ukrajinske Oružane snage su prvi put izgubile protivvazdušni raketni sistem "Rapid Rejndžer" britanske proizvodnje;

Ukrajinske Oružane snage su u proteklih 24 sata izgubile približno 1.400 vojnika u zoni specijalne vojne operacije.

Lideri NATO pozvali na jedinstvo, veća ulaganja u odbranu i nastavak podrške Ukrajini

Lideri zemalja članica NATO-a poručili su danas uoči samita u Ankari da je neophodno da se očuva jedinstvo Alijanse, povećaju izdvajanja za odbranu i nastavi podrška Ukrajini, a pojedini zvaničnici su upozorili da Rusija ostaje glavna bezbednosna pretnja Evropi.

Ostala još dva grada; "Povucite se"

Ruska vojska treba da zauzme još dva važna grada, tj. Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega ce cela teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov u intervjuu zapadnim medijima.

Peskov je istakao da su ruski vojnici pre samo nekoliko dana saopštili da su zauzeli veoma važan grad u Donbasu, Konstantinovku. "Sada predstoji da se zauzmu još dva važna grada, Kramatorsk i Slavjansk. Nakon toga ce cela teritorija Donjecke Republike biti oslobodjena", rekao je Peskov, prenosi Sputnjik.

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Ukrajinsko "NE" Trampu: Kijev odbacio mirovni plan predsednika SAD!

Kijev je odbacio mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa, koji se sastoji od 28 tačaka, pišu mediji.

„Ukrajinski zvaničnici smatraju da će za okončanje sukoba biti potrebno promeniti odnos pritisaka na Moskvu, a ne pregovarati o još jednoj verziji istog mirovnog sporazuma“, navodi se u tekstu, prenosi Sputnjik.

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Najcrnje vesti za Zelenskog, ovo je kraj: Još dve evropske zemlje prestaju da šalju vojnu pomoć

Bugarska i Mađarska objavile su da su iscrpele svoju vojnu pomoć Ukrajini.

Bugarski premijer Rumen Radev je na marginama samita NATO-a objavio da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu.



„Obezbedili smo 13 paketa. Nemamo više šta da isporučimo Ukrajini“, izjavio je on.



Prema njegovim rečima, zemlja može samo da nastavi da pruža tehničku pomoć za popravku opreme.

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