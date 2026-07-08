Glavna urednica medijske grupe „Rusija sevodnja“ Margarita Simonjan ocenila je da bi nastavak vojne pomoći Ukrajini mogao dodatno da poveća rizik od šireg sukoba između Rusije i evropskih država.

"Evropa nas približava Trećem svetskom ratu"

U intervjuu švajcarskom novinaru Rodžeru Kepelu, Simonjan je izjavila da, prema njenom mišljenju, potezi evropskih zemalja vode ka daljoj eskalaciji sukoba.

- Praktično svaki korak koji Evropa sada preduzima vodi nas sve bliže i bliže. Moguće je da nas samo nedelje ili meseci dele od neizbežnog Trećeg svetskog rata - rekla je Simonjan.

Ona smatra da evropske zemlje dodatno podižu tenzije isporukom oružja Ukrajini i podrškom njenim vojnim operacijama.

"Moskva će morati da odgovori"

Simonjan je ocenila da Ukrajina, prema njenim tvrdnjama, ne bi mogla samostalno da izvodi pojedine napade bez podrške zapadnih država.

- Evropa to radi rukama Ukrajine. I mi to veoma dobro razumemo - rekla je.

Dodala je da će, ukoliko se takva politika nastavi, Rusija, prema njenim rečima, biti prinuđena da odgovori.

Kao jednu od mogućih opcija pomenula je napade na fabrike u kojima se proizvodi naoružanje namenjeno Ukrajini.

- Ako Evropa nastavi da povećava mogućnosti Ukrajine za prenošenje rata dublje na teritoriju Rusije, moraćemo da odgovorimo Evropi - upozorila je Simonjan.

Izvor: Sputnjik