Glavna urednica medijske grupe „Rusija sevodnja“ Margarita Simonjan ocenila je da bi nastavak vojne pomoći Ukrajini mogao dodatno da poveća rizik od šireg sukoba između Rusije i evropskih država.
"Evropa nas približava Trećem svetskom ratu"
U intervjuu švajcarskom novinaru Rodžeru Kepelu, Simonjan je izjavila da, prema njenom mišljenju, potezi evropskih zemalja vode ka daljoj eskalaciji sukoba.
- Praktično svaki korak koji Evropa sada preduzima vodi nas sve bliže i bliže. Moguće je da nas samo nedelje ili meseci dele od neizbežnog Trećeg svetskog rata - rekla je Simonjan.
Ona smatra da evropske zemlje dodatno podižu tenzije isporukom oružja Ukrajini i podrškom njenim vojnim operacijama.
"Moskva će morati da odgovori"
Simonjan je ocenila da Ukrajina, prema njenim tvrdnjama, ne bi mogla samostalno da izvodi pojedine napade bez podrške zapadnih država.
- Evropa to radi rukama Ukrajine. I mi to veoma dobro razumemo - rekla je.
Dodala je da će, ukoliko se takva politika nastavi, Rusija, prema njenim rečima, biti prinuđena da odgovori.
Kao jednu od mogućih opcija pomenula je napade na fabrike u kojima se proizvodi naoružanje namenjeno Ukrajini.
- Ako Evropa nastavi da povećava mogućnosti Ukrajine za prenošenje rata dublje na teritoriju Rusije, moraćemo da odgovorimo Evropi - upozorila je Simonjan.
Izvor: Sputnjik
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