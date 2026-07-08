Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Evropska unija, ukoliko želi da zaustavi dalju eskalaciju odnosa sa Rusijom, trebalo da promeni pristup prema Moskvi i obnovi dijalog.

Na njegove izjave reagovao je hrvatski analitičar Tonči Tadić, koji je izneo oštre kritike na račun poruka iz Kremlja.

Peskov izneo četiri poruke Evropi

U intervjuu za švajcarski magazin Die Weltwoche, Peskov je poručio da Rusija, prema njegovim rečima, nije izvor opasnosti za Evropu i da bi evropske države trebalo da uzmu u obzir bezbednosne interese Moskve.

On je ocenio da bi ignorisanje ruskih stavova moglo da dovede do dodatnih problema u odnosima, uz poziv na što skoriju obnovu dijaloga.

Peskov je naveo da je Rusija, kako tvrdi, spremna za razgovore.

Tadić: "Nešto jače od votke"

Komentarišući Peskovljeve izjave, hrvatski analitičar Tonči Tadić rekao je da mu nije jasno kako se mogu tumačiti takve poruke.

- Ne znam šta u Kremlju konzumiraju od opojnih sredstava, ali slutim da je nešto jače od votke - rekao je Tadić.

On je posebno osporio tvrdnju da Rusija nije bezbednosna pretnja Evropi, navodeći da se, prema njegovom mišljenju, takva ocena ne može uskladiti sa dosadašnjim izjavama Moskve o nuklearnom arsenalu i, kako tvrdi, hibridnim aktivnostima prema evropskim državama.

- Kakva je to crna zabrinutost Rusije za koju se moramo brinuti? - upitao je Tadić.

Dodao je da Rusija raspolaže velikim nuklearnim arsenalom i ocenio da bi pažnja, pre svega, trebalo da bude usmerena na bezbednost zemalja kojima se, prema njegovim rečima, upućuju pretnje.

Budanov: Rusija razvija planove do 2027.

S druge strane, šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov izjavio je u intervjuu za RBC-Ukraine da se Rusija, prema njegovim tvrdnjama, priprema za mogućnost budućeg sukoba sa državama Evropske unije.

On je rekao da ruski planski dokumenti predviđaju dostizanje pune borbene spremnosti do početka 2027. godine.

Istovremeno je naglasio da borbena spremnost ne znači automatski i odluku o pokretanju takvih akcija.

Izvor: Die Weltwoche, RBC-Ukraine