Tokom zajedničkog fotografisanja lidera država članica NATO na samitu u Ankari, pažnju javnosti privukla je neobična scena u kojoj su u centru pažnje bile bele patike albanskog premijera Edija Rame.

Snimak na kojem generalni sekretar NATO Mark Rute pokazuje obuću Rame američkom predsedniku Donaldu Trampu ubrzo je postao tema komentara na društvenim mrežama.

Rama se izdvajao i visinom i obućom

Kako prenosi turski portal Haberler, Rama se među okupljenim liderima isticao i zbog svoje visine od 2,01 metra.

Dok je zauzimao mesto za zajedničko fotografisanje, francuski predsednik Emanuel Makron i još nekoliko lidera u šaljivom tonu komentarisali su njegovu visinu.

Na to je albanski premijer uz osmeh odgovorio:

- Da li da se spustim za jednu stepenicu? - našalio se Rama.

Rute pokazao Trampu bele patike

Međutim, još veću pažnju privukao je trenutak kada je generalni sekretar NATO Mark Rute, uz osmeh, skrenuo pažnju Donaldu Trampu na bele patike koje je Rama, po svom prepoznatljivom običaju, nosio uz klasično odelo.

Na snimku se vidi kako Tramp nakratko pogleda ka Raminoj obući, nakon čega odmah skreće pogled i nastavlja da stoji bez vidljive reakcije.

Video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, gde korisnici komentarišu neformalnu atmosferu među liderima tokom fotografisanja.

Izvor: Haberler