Na popularnoj Instagram stranici Valjevo_live pojavila se fotografija koja je brzo dobila mnogo lajkova pratilaca.

Na slici možete videti majku ježa, koju prati čak pet malih ježeva kroz leje sa lukom. Fotka je brlo brzo oduševila ljude i postala viralna.



Ježevi su poznati po svojim bodljama, koje imaju svuda osim na licu, nogama i stomaku. Ova slatka stvorenja zavise od svojih bodlji za odbranu, kako dok spavaju, tako i kada se suočavaju sa neprijateljima. Uvijajući se u čvrstu loptu i uvlačeći glavu, rep i noge, štite ranjive delove svog tela.

Telo odraslih ježeva dugačko je od 14 do 30 centimetara, a rep im može dodati jedan do šest centimetara. Kada se rode (može ih biti i do sedam u leglu), njihove bodlje su mekane i kratke. Ali ubrzo nakon rođenja, njihove bodlje se stvrdnjavaju, postaju čvršće, oštrije i duže. Mladunci ostaju u gnezdu dok ne napune oko tri nedelje. Do tada su im oči otvorene, bodlje su efikasne i mogu bezbedno pratiti majku van gnezda dok traži hranu.

Na vrhu jelovnika ježa su insekti, zatim mali miševi, puževi, gušteri, žabe, jaja, pa čak i zmije. Uglavnom noćna stvorenja, oni izlaze noću u potrazi za hranom - ali ponekad su aktivni i tokom dana, posebno nakon kiše, piše natgeokids.