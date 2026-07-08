Američki predsednik Donald Tramp napravio je lapsus tokom konferencije za medije u Ankari, kada je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog oslovio kao Vladimira Putina. Ubrzo nakon toga ispravio je grešku, ali je snimak vrlo brzo postao tema na društvenim mrežama.

Pomešao Zelenskog i Putina

Na zajedničkoj konferenciji sa Zelenskim, Tramp se u jednom trenutku obratio novinarima rečima:

- Imate li pitanje za predsednika Putina? - rekao je Tramp, iako je pored njega stajao predsednik Ukrajine.

Nekoliko trenutaka kasnije ispravio je svoju izjavu i nastavio konferenciju.

Još jedan lapsus tokom obraćanja

Tokom odgovora na pitanja Tramp je govorio i o situaciji na Bliskom istoku, kada je napravio još jedan lapsus rekavši da je „Islamska Republika Japan“ pre dva meseca ispalila 111 projektila.

Iz konteksta njegovog obraćanja bilo je jasno da je mislio na Iran.

Govoreći o Ukrajini, Tramp je rekao da će Zelenski „izgraditi veliku zemlju“, a zatim istakao da Sjedinjene Američke Države imaju interes u Ukrajini zbog zemljišta i nalazišta retkih minerala.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je jedna od najbogatijih zemalja kada je reč o retkim metalima.

Poruka posle konferencije

Nedugo nakon završetka konferencije, Tramp se oglasio na društvenoj mreži Truth Social.

Napisao je da je razgovor sa Zelenskim i predstavnicima, kako ih je nazvao, „lažnih medija“ protekao veoma dobro i ocenio da „svi traže rešenje“, dodajući da je sastanak bio „veoma pozitivan“.

Izvor: Truth Social